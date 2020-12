iOS : un brevet Apple décrit (enfin) un système de gestion multi-utilisateur

Les appareils iOS, et notamment les iPad, sont des machines très abouties. Notamment grâce à un système d'exploitation très perfectionné. Pourtant, depuis toutes ces années, il manque une fonctionnalité importante...

Les systèmes d’exploitation que l’on retrouve sur nos ordinateurs proposent depuis très longtemps de gérer différents utilisateurs, différentes sessions, chacune ayant sa propre configuration, avec des comptes différents sur tel ou tel service. La chose n’est pourtant pas possible sur iOS. Mais cela pourrait changer d’ici peu…

Un brevet Apple évoque un système de session multi-utilisateur pour iOS

À l’heure actuelle, les appareils Apple sous iOS sont limités à un seul utilisateur par appareil. Ceci contrairement à un ordinateur sur lequel plusieurs utilisateurs peuvent s’authentifier via leur propre compte pour utiliser leurs préférences et leurs fichiers de manière plus ou moins isolée. Il semblerait cependant que, dans un futur plus ou moins proche, les appareils iOS puissent permettre cette gestion multi-utilisateur.

C’est tout du moins ce que suggère un brevet déposé par Apple il y a quelque temps. La firme de Cupertino réfléchirait à l’idée d’introduire cette tant attendue prise en charge du multi-utilisateur sur ses appareils iOS. Selon le document accompagnant le brevet, “un appareil pourrait gérer plusieurs mots de passe et clefs de chiffrement associées, avec ces différents mots de passe et clefs de chiffrement qui seraient associées à des comptes utilisateur différents sur le système.”

Une fonctionnalité attendue depuis longtemps

Pour le moment, Apple offre, d’une certaine manière, certaines fonctions de partage. La marque à la pomme propose une offre famille pour ses services offrant aux membres d’un même foyer de partager les achats in-app, le stockage cloud, le streaming musical, etc. Cela étant dit, il reste encore impossible d’utiliser des sessions utilisateur différentes sur un même appareil. Ce brevet pourrait venir changer tout cela.

Il sera intéressant de voir si Apple fait de ce brevet une réalité ou non. Des appareils comme l’iPad sont souvent utilisé dans les écoles pour l’éducation. Pouvoir utiliser différents comptes serait très utile si la tablette doit être partagée entre les élèves et les professeurs. Ceci pourrait aussi permettre aux parents de créer des comptes restreints pour leurs enfants et ne plus constater avec effroi que leur chère petite tête blonde a dépensé 16 000 $ en achats intégrés…