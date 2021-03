iOS : Apple pourrait bientôt séparer les différents types de mises à jour

Les mises à jour logicielles sont devenues banales pour quiconque utilisent aujourd'hui régulièrement un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Et l'expérience peut parfois être frustrante.

Qui n’a jamais été dépité de voir une mise à jour sauvage apparaître sur son ordinateur ? Qui n’a jamais été content de voir une mise à jour disponible sur son appareil pour constater qu’il ne s’agit “que” d’une mise à jour de sécurité (aussi importante soit-elle) ? Des expériences qui peuvent être frustrantes et qui gagneraient à être mieux maîtrisées. C’est ce sur quoi travaillerait Apple pour iOS.

Apple se préparerait à décorréler les mises à jour iOS fonctionnelles des mises à jour de sécurité

Chaque fois qu’Apple a besoin de corriger un bug dans iOS, la firme de Cupertino publie ce correctif dans le cadre d’une mise à jour d’iOS. Pour celles et ceux qui maintiennent leurs appareils constamment à jour, ce n’est pas vraiment un problème mais pour les autres, celles et ceux qui tardent à effectuer les mises à jour ou qui ne veulent pas les faire pour une quelconque raison, ne pas installer ces mises à jour signifie aussi ne pas recevoir les correctifs importants de sécurité.

Pour pouvoir garder son appareil le plus sûr possible sans tout mettre à jour

Apple pourrait ainsi se préparer à changer d’approche. C’est tout du moins ce qui ressort du code de la dernière bêta en date d’iOS 14.5 dans lequel les équipes de 9to5Mac ont découvert les traces d’un changement à venir. Le code qu’ils ont découvert fait référence à la manière dont Apple pourrait désormais séparer les mises à jour d’iOS, d’un côté celles touchant purement au fonctionnel et de l’autre celles relatives aux correctifs de sécurité.

Cela signifie que les utilisateurs qui choisissent de ne pas mettre à jour leur appareil sur la dernière version d’iOS pourrait toujours télécharger et installer les mises à jour de sécurité séparément. Rien n’a été confirmé officiellement par la marque à la pomme mais une telle manière de procéder ne serait pas surprenante. En effet, Apple procède de manière similaire sur macOS. Les utilisateurs sur de vieilles versions de macOS peuvent tout de même télécharger et installer les mises à jour de sécurité importantes sans devoir mettre à jour tout leur système d’exploitation.

Dans la mesure où les versions récentes d’un OS peuvent dégrader sensiblement l’expérience utilisateur sur de plus vieux appareils, il est compréhensible que certains utilisateurs soient assez hésitants à installer ces mises à jour. Et aucune mise à jour n’est parfaite, celles-ci comportent souvent leur propre lot de bugs et autres soucis. Il est donc assez fréquent que les utilisateurs préfèrent rester sur une version stable plutôt que de toujours installer les dernières en date. Cette nouvelle manière de procéder permettrait au moins de garder un appareil iOS plus sécurisé.