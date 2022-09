iOS 16 : un widget Google ajoute un raccourci vers le jeu Chrome Dino depuis l’écran de verrouillage

Google détaille ses widgets pour l'écran de verrouillage d'iOS 16. Il y aura même un raccourci direct vers le jeu Chrome Dino.

Apple a publié iOS 16 ce lundi. Parmi les nouveautés les plus notables, on citera l’introduction d’une expérience totalement repensée au niveau de l’écran de verrouillage. Pour la toute première fois, Apple permet aux utilisateurs de personnaliser les éléments présents à l’écran comme la date et l’heure. De plus, il est enfin possible d’ajouter des widgets. Il y en a déjà beaucoup de la part d’Apple, mais dans les jours et semaines à venir, les développeurs, y compris Google, proposeront les leurs. Et cette liste sera alors conséquente, très conséquente.

Google détaille ses widgets pour l’écran de verrouillage d’iOS 16

Le jour du grand lancement d’iOS 16, la firme de Mountain View en profitait pour détailler ce à quoi les utilisateurs de Search, Chrome, Drive, Maps, Gmail et News pourraient s’attendre une fois que ces applications prendront en charge les widgets de l’écran de verrouillage d’iOS. Il n’y a pas vraiment de surprise sur ce point. La majorité des apps auront droit à plusieurs widgets, permettant d’accéder à des fonctionnalités en un tapotement. Par exemple, les widgets Chrome incluront des raccourcis vers la navigation privée du navigateur et la fonctionnalité de recherche vocale. Il y a même un widget dédié pour le jeu de dinosaure de Chrome au cas où vous vous retrouveriez sans connexion et que vous avez besoin de faire passer le temps.

Il y aura même un raccourci direct vers le jeu Chrome Dino

Et le meilleur dans tout cela, c’est peut-être qu’il n’y aura rien à télécharger pour en profiter. En effet, comme l’explique Google dans son communiqué, “une fois nos widgets disponibles, tapotez et restez appuyé sur l’écran de verrouillage pour commencer à le personnaliser”. Les widgets Google en question devraient commencer à arriver dans les “semaines à venir”, toujours selon le géant américain. Voilà qui devrait encore vous faire gagner en productivité.