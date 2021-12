iOS 16 pourrait signer la fin du support de l'iPhone 6s ainsi que de l'iPhone SE première génération.

À chaque nouvelle version majeure d’iOS ou presque, Apple met fin au support d’un certain nombre d’anciens iPhone. C’est tout à fait logique, c’est une manière de faire avancer le cycle de vie des appareils et son catalogue. Ceci étant dit, il semblerait que cette fois, la fin de l’iPhone 6s soit arrivée. C’est tout du moins ce qu’annonce le blog français iPhonesoft.fr qui croit savoir que la firme de Cupertino mettrait fin au support de l’iPhone 6s et de la première génération d’iPhone SE.

L’iPhone 6s fut commercialisé pour la première fois en 2015. Autrement dit, l’année prochaine, l’appareil sera vieux de 7 ans, ce qui, selon les standards du marché mobile, est considéré comme antique, pour le dire assez gentiment. Cela signifie par ailleurs que, pendant sept longues années, Apple a continué de prendre en charge officiellement ce smartphone, ce qui est bien plus long que pour la majorité des smartphones Android qui n’ont d’ordinaire droit qu’à deux ou trois années de mises à jour majeures et cinq pour les mises à jour de sécurité.

Il faut aussi bien garder à l’esprit que, si l’iPhone 6s pourrait donc ne pas avoir droit à iOS 16, le téléphone continuera de fonctionner normalement. C’est juste qu’il n’aura malheureusement pas droit aux nouveautés et améliorations apportées par Apple et iOS 16. Ceci étant dit, avec des composants aussi vieux, il est difficile de se faire une idée du comportement d’iOS 16 sur un tel appareil.

Quoi qu’il en soit, si vous utilisez toujours un smartphone vieux de 7 ans, il est peut-être tant d’en changer pour quelque chose de plus récent. Ne serait-ce que pour rester à la page en termes de correctifs. Vous ne devriez pas voir vos données personnelles entre les mains de hackers simplement parce que vous utilisez des logiciels et composants arrivés en fin de vie.