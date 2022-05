iOS 16 permettrait enfin un écran always-on sur les iPhone

iOS 16 fait parler de lui avant la WWDC 2022. Quelques nouveautés se dégagent déjà.

Alors que la traditionnelle conférence annuelle dédiée aux développeurs WWDC 2022 ouvrira ses portes dans quelques jours, les détails concernant ce que la firme de Cupertino pourraient annoncer commencent à faire surface. Dans sa dernière newsletter Power On en date, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg laisse entendre que la marque à la pomme aurait beaucoup à partager concernant la future mise à jour majeure de son système d’exploitation mobile, iOS 16, notamment les améliorations apportées à l’écran de verrouillage. Mark Gurman avance aussi que cette prochaine version de l’OS inclura des fonds d’écran avec des capacités proches des widgets.

iOS 16 fait parler de lui avant la WWDC 2022

En outre, iOS 16 intègrerait la prise en charge de fonctionnalité d’écran always-on, laquelle serait, dans un premier temps, réservée en exclusivité aux iPhone Pro. Cette option permettrait aux appareils compatibles d’afficher les notifications et d’autres informations intéressantes sans avoir besoin de réveiller totalement l’écran et donc l’appareil. C’est une fonctionnalité disponible depuis longtemps déjà sur de nombreux smartphones Android, et Apple semblait vouloir l’intégrer dans son iPhone 13 de l’année dernière avant, malheureusement, de changer ses plans.

Quelques nouveautés se dégagent déjà

Mark Gurman rétire donc ses prédictions précédentes, en affirmant qu’iOS 16 inclura aussi des améliorations quant à la gestion par le système d’exploitation du multitâche et du fenêtrage. Le journaliste cite un récent twet du développeur Steve Troughton-Smith qui montre qu’Apple travaillerait sur une option permettant aux utilisateurs d’iOS de redimensionner les fenêtres de leurs applications. C’est une fonctionnalité qui serait particulièrement utile sur l’iPad.

Mark Gurman explique qu’il s’attend aussi à ce que la marque à la pomme ajouter de nouvelles fonctionnalités sociales dans Messages. L’homme ne donne pour autant pas de détails sur ce point. Fort heureusement, nous ne devrions pas avoir longtemps à attendre dans la mesure où la WWDC 2022 démarre officiellement le 6 juin prochain. Apple nous dira alors tout ce qu’il y a à savoir, ou presque, sur ce très attendu iOS 16.