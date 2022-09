iOS 16 : Apple va modifier l’icône d’indication du pourcentage de batterie

Apple modifie l'icône d'indication du pourcentage de batterie. Celle-ci devrait bientôt s'adapter au pourcentage réel. Le pourcentage apparaîtra aussi brièvement sur l'écran de verrouillage.

Depuis que le monde a découvert les premiers aperçus d’iOS 16 et le retour de l’indicateur de pourcentage de batterie au début du mois, la grogne a été assez vive. Nombreux sont celles et ceux à ne pas être satisfaits avec cette icône, à avoir l’impression qu’Apple aurait pu mieux faire sur ce sujet. Dans sa forme actuelle, l’icône reste statique – n’affichant que le pourcentage – jusqu’à ce que la batterie de l’iPhone tombe sous les 20 % de charge restante.

Apple modifie l’icône d’indication du pourcentage de batterie

C’est une décision de design qui rend l’indicateur moins utile qu’il n’aurait dû l’être dans la mesure où, dans la plupart des cas, vous devrez y regarder de très près pour voir combien de batterie il vous reste. C’est précisément ce qui a suscité la grogne des utilisateurs. Il y avait mieux à faire.

Celle-ci devrait bientôt s’adapter au pourcentage réel

Et fort heureusement, la firme de Cupertino travaille sur une version améliorée de cette icône. La marque à la pomme a publié tout récemment la deuxième bêta d’iOS 16.1 et parmi les changements notables, on note l’introduction d’une modification dans l’indicateur de pourcentage de batterie. Désormais, à la place de l’icône qui se contente de devenir rouge lorsque la batterie passe sous la barre des 20 % de charge, celle-ci se vide graduellement au même rythme que la batterie. C’est un petit changement, mais du genre de ceux qui améliorent grandement l’ergonomie et l’usage au quotidien.

Le pourcentage apparaîtra aussi brièvement sur l’écran de verrouillage

Cette bêta 2 introduit aussi une modification sur l’écran de verrouillage. Lorsque vous branchez votre iPhone pour le recharger, un indicateur de pourcentage de batterie apparaît brièvement juste au-dessus de l’horloge, faisant ainsi revivre une fonctionnalité d’iOS 15. Sur l’iPhone 14 Pro, vous en verrez aussi un apparaître dans la Dynamic Island.

La prochaine version d’iOS 16 n’a pas encore de date de disponibilité et Apple pourrait tout à fait procéder à d’autres modifications avant le lancement de la version finale. À suivre !