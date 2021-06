iOS 15 vous permettra de savoir facilement d’où vous avez enregistré vos photos

Apple introduit dans iOS 15 une nouvelle information dans les photos. Il sera possible de savoir avec quelle application et quand elle a été sauvegardée sur votre iPhone.

Les photos sont aujourd’hui très présentes dans nos vies. On en fait beaucoup, que ce soit via nos smartphones ou non, et on en regarde aussi énormément. On en télécharge aussi un certain nombre. Et il peut vite devenir difficile de savoir d’où on a récupéré tel ou tel cliché. Apple sait que cela peut être frustrant et a décidé de vous simplifier la mise dans iOS 15.

iOS 15 vous indiquera de quelles applications proviennent vos photos

Si vous avez déjà ouvert l’application Photos sur votre iPhone, il vous est certainement déjà arrivé de tomber sur des photos que vous ne reconnaissez pas. C’est tout simplement parce que toutes les photos enregistrées vont dans Photos, celles prises par votre appareil photo, celles sauvegardées depuis Safari, les photos envoyées et reçues sur WhatsApp et d’autres applications de messagerie, etc.

Une nouvelle option pour filtrer et rechercher vos clichés

Tout cela peut vite devenir assez déroutant mais iOS 15 vous aidera à rester un peu plus organisé et à vous donner une option supplémentaire pour gérer vos photos. En effet, dans iOS 15, l’application Photos vous dira d’où provient telle ou telle photo. Lorsque vous tapotez sur le bouton Info d’une photo, vous verrez un certain nombre d’informations supplémentaires sur le cliché, et notamment l’application d’où elle a été récupérée. Exemple sur la capture d’écran ci-dessus : la photo provient de Safari.

Vous pourrez aussi visualiser des données comme la date et l’heure à laquelle ladite photo a été sauvegardée dans votre application Photos, ainsi que sa localisation. Ces informations sont utiles dans la mesure où, comme le précise MacRumors, elles servent de tags d’identification pour vous permettre de mieux les retrouver lorsque vous en avez besoin. Par exemple, si vous voulez effacer les photos que vous avez sauvegardées depuis le web, il vous suffira de taper le mot-clef “Safari” et vous verrez apparaître toutes les photos sauvegardées depuis le navigateur.