Cette application malveillante iOS génère 1 million de dollars par mois

Les stores d'applications hébergent quantité d'applications, certaines très utiles, d'autres tout à fait futiles. Apple et Google veillent au grain pour éviter les arnaques. Mais il y en a.

On trouve de tout sur les stores d’applications que sont l’App Store et Google Play. Il y a nombre d’applications très utiles et très réussies et il y en a aussi, malheureusement, une quantité dont la qualité laisse franchement à désirer. Sans parler de celles qui sont de pures arnaques, voire qui hébergent des malwares. Apple et Google veillent au grain, certes, mais certaines passent entre les mailles du filet. C’est le cas de celle qui nous intéresse aujourd’hui, une Arnaque avec un A.

StringVPN, une application frauduleuse en bonne et due forme

Apple se vante depuis toujours, ou presque, d’avoir su mettre en place l’espace sécurisé qu’est son App Store. Celui-ci a été pensé et conçu pour offrir aux utilisateurs la meilleure expérience possible, et la sécurisée. Certes, la firme de Cupertino doit être reconnue pour les efforts déployés mais il convient aussi de pointer du doigt lorsque ce n’est pas le cas.

Récemment, le développeur et cofondateur de l’application de clavier virtuel Flesky, Kosta Eleftheriou, a découvert une application iOS plus que douteuse qui est pourtant parvenue à passer le processus de validation d’Apple. Bien qu’il arrive, évidemment, de temps à autre, qu’une application puisse ainsi passer entre les mailles du filet, cette application a non seulement été autorisée à rester sur l’App Store malgré la violation de plusieurs directives en place mais elle génère en plus pas moins d’un million de dollars de revenus grâce aux achats intégrés.

qui fait tranquillement sa vie sur l’Apple App Store

L’application en question, baptisée StringVPN – qui joue probablement sur la proximité avec SrongVPN, fournisseur de VPN connu et reconnu -, affiche de fausses traductions d’avis utilisateur. Kosta Eleftheriou a aussi découvert un site web totalement vierge, enregistré en Inde. L’application serait même “recommandée par Apple” et demande la somme de 9,99 $ par semaine pour s’abonner au service.

Selon Kosta Eleftheriou, une telle application n’aurait jamais due être autorisée sur l’App Store, du moins pas selon les règles et autres directives édictées par la marque à la pomme. Il est donc très étrange qu’elle ait été autorisée à entrer sur l’App Store et qu’elle puisse y rester. Difficile de savoir si l’application a été supprimée du store depuis que l’affaire a été portée à l’attention de la firme de Cupertino mais une chose est sûre, la frustration est bien présente chez les développeurs de bonne foi qui voient régulièrement leurs applications rejetées pour des motifs parfois très vagues et obscurs tandis que des arnaques comme celle-ci sont autorisées.