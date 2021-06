iOS 15 permettra de glisser-déposer des images et du texte entre les applications

Avec iOS 15, Apple a décidé d'intégrer une fonctionnalité de glisser-déposer. Pour importer des images et du texte dans une application plus simplement. Normalement.

Nos ordinateurs proposent un certain nombre de fonctionnalités très pratiques permettant de gagner du temps au quotien et l’on se retrouve parfois à rêver – et à pester d’ailleurs – que certaines d’entre elles existent aussi sur nos smartphones et tablettes. C’est le cas notamment du glisser-déposer. Une opération qui viendra s’étendre encore sur iOS 15.

iOS 15 permettra de glisser-déposer du texte et des images

Glisser-déposer un fichier sur son ordinateur est extrêmement simple, et très rapide. Faire la même chose sur son iPhone ? C’est difficile, voire presque impossible. Cela étant dit, avec iOS 15, Apple a l’intention de rendre cette opération bien plus facile. En effet, la firme de Cupertino veut permettre aux utilisateurs de glisser-déposer du texte ou des images entre les applications.

Cela signifie que, grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez glisser des images trouvées en ligne ou dans votre galerie dans d’autres applications, comme votre client mail ou une application comme Dropbox. L’option fonctionne aussi avec du texte. Vous pourrez alors glisser des paragraphes entiers depuis un site web ou un email vers une application de messagerie, par exemple. Voilà qui semble très utile, mais nous ne sommes pas encore totalement convaincus.

Sera-ce plus efficace que le copier-coller ?

La question sera de savoir si ce glisser-déposer sera réellement plus rapide qu’un copier-coller. Le fait que l’utilisateur doive surligner un paragraphe de texte signifie qu’il n’y a plus qu’à tapoter sur copier et ensuite coller dans l’application cible et le tour est joué. De l’autre côté, il faudra glisser le texte via l’interface multitâche pour trouver l’application cible, ce qui semble plus fastidieux.

Il est cependant possible qu’il y ait un certain nombre d’avantages que l’on ne voit pas encore. Toujours est-il que les utilisateurs auront au moins le choix et une alternative pour effectuer ce genre d’action. Ce qui est toujours une bonne chose.