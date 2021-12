iOS 15 : le taux d’adoption est très inférieur à celui de ses prédécesseurs

Le taux d'adoption d'iOS 15 est plus faible que les versions précédentes mais reste tout à fait respectable.

À chaque nouvelle version majeure d’iOS, la presse spécialisée s’intéresse de près au taux d’adoption de ladite mise à jour. Cette métrique correspond à la part du parc de machines iOS compatibles qui ont effectivement installé la version après une certaine période de temps post publication de la mise à jour. Cela permet de tirer certains enseignements souvent intéressants. Qu’en est-il à ce jour d’iOS 15 ?

Le taux d’adoption d’iOS 15 est plus faible que les versions précédentes

Il y a quelques mois, la firme de Cupertino publiait sa dernière version majeure d’iOS en date, iOS 15. L’un des avantages qu’a indéniablement Apple par rapport aux fabricants de smartphones Android, c’est que l’adoption des mises à jour iOS est extrêmement rapide. Si cela reste vrai avec iOS 15, il s’avère que l’adoption de cette version particulière se fait bien plus lentement que celle des versions précédentes.

C’est en tous les cas ce qui ressort des données de Mixpanel. Selon cette entreprise spécialisée, au 20 décembre 2021, 65,3 % des appareils la marque à la pomme compatibles fonctionnaient sous iOS 15. Cela peut sembler être un chiffre élevé, et ça l’est effectivement par rapport à Android, mais si l’on compare par rapport à iOS 14, sur une fenêtre de temps similaire, iOS 14 était déjà installé sur 80,9 % des iPhone.

mais reste tout à fait respectable

Ce qui est intéressant ici, et pour le moins étonnant, c’est que sur les trois dernières mises à jour majeures d’iOS, la firme de Cupertino n’a jamais retiré d’anciens iPhone de sa liste des appareils compatibles. Cela signifie que, depuis iOS 13, des appareils comme l’iPhone 6s ont toujours été supportés jusqu’à présent, ce qui signifie les utilisateurs qui peuvent profiter de cette nouvelle mise à jour sont toujours plus nombreux.

Cela étant dit, il est possible que, avec les années, avec les divers et souvent fréquents bugs découverts quelques jours après les publications des mises à jour, les utilisateurs iOS soient devenus quelque peu plus méfiants et se retiennent d’installer les mises à jour quelques jours après leur disponibilité, préférant attendre un peu pour avoir les premiers retours et autres versions correctives éventuelles. Quoi qu’il en soit, 65 % est un score tout à fait respectable en ces quelques mois. Certes, il n’est pas aussi élevé qu’il a pu l’être, mais celui-ci devrait grimper rapidement, à coup sûr, durant l’année 2022.