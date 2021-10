iOS 15 : le taux d’adoption à la traîne par rapport à celui d’iOS 14

L'adoption d'iOS 15 à la traîne par rapport à iOS 14. Les raisons peuvent être variées.

Chaque année, lorsque la firme de Cupertino lance sa nouvelle version majeure d’iOS, les sociétés spécialisées s’intéressent de près à un chiffre en particulier, le taux d’adoption. Celui-ci renseigne de la popularité de la version, si l’on peut dire, en quantifiant la vitesse à laquelle ladite version est installée sur les appareils iOS par les utilisateurs. Et pour iOS 15, c’est moins rapide que pour la version précédente.

Cela fait désormais un peu plus d’une semaine qu’Apple a publié iOS 15. Cela étant dit, il semblerait que l’intérêt du grand public quant à cette version par rapport à la version précédente soit légèrement moindre. C’est tout du moins ce que révèlent les chiffres de Mixpanel. Sur la même période de temps, iOS 15 a été bien moins installé qu’iOS 14.

Selon les chiffres en question, iOS 15 aurait ainsi été installé sur 19,3 % des appareils à ce jour, mais quand on regarde les mêmes chiffres pour iOS 14, on se rend compte que la version majeure de l’année dernière était déjà à 30 % après cette même période. Cela suggère que les gens sont moins enthousiastes quant aux nouveautés et autres changements apportés par Apple dans cette version, ce qui explique pourquoi ils ne mettent pas (encore) leur appareil à jour.

Les raisons peuvent être variées

Il pourrait y avoir de nombreuses raisons pour expliquer cet état de fait. Cela inclut les nombreux bugs découverts dans la première version, difficile en effet d’avoir envie d’installer un logiciel avec tant de soucis, même relativement peu handicapants. Il y a aussi le problème des failles de sécurité qui sont encore présentes dans iOS 15 malgré le fait que la firme de Cupertino ait été avertie depuis longtemps. Enfin, iOS 15 fut aussi censé introduire la très controversée fonctionnalité de scanner CSAM.

Bien que le projet d’implémentation de CSAM ait été mis en attente, il n’y a actuellement aucune indication qu’Apple l’abandonne purement et simplement. Cela pourrait être une autre raison pour freiner les utilisateurs à l’installation. On se doute bien que ce taux d’adoption d’iOS finira bien par grimper mais, pour l’heure, en tous les cas, le grand public ne semble pas pressé.