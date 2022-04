iOS 15 : comment récupérer l’accès à son iPhone si l’on a oublié son mot de passe Apple ID

Si vous avez oublié votre mot de passe Apple ID, iOS 15 propose une fonctionnalité de récupération de compte très intéressante. Voici comment en profiter.

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Apple ID, pas de panique. Il arrive d’oublier un mot de passe de temps à autre. Perdre celui du compte Apple ID pour l’iPhone, iPad ou Mac est aussi frustrant que de perdre ses clefs de voiture. Votre mot de passe, comme vos clefs, déverrouille l’accès à quelque chose de très important : votre compte iCloud, et à tous vos appareils Apple. Comme Face ID et Touch ID, le mot de passe est conçu pour garder vos informations en sécurité, mais trompez-vous plusieurs fois et vous n’aurez plus d’autre choix que de contacter Apple pour obtenir de l’aide.

Apple a publié iOS 15 en septembre dernier, et l’une des nouvelles fonctionnalités permet justement de retrouver l’accès à son compte grâce à un simple coup de téléphone à un proche. Cette fonctionnalité, baptisée Récupération de Compte, permet de définir un ou plusieurs contacts de confiance qui peuvent vous donner un code spécial pour déverrouiller votre compte. C’est plutôt cool et ça permet de récupérer son compte Apple bien plus facilement.

Tant que vous avez iOS 15 installé sur votre iPhone, vous pouvez ajouter des contacts de confiance pour la Récupération de Compte.

Choisir son ou ses contacts de Récupération de Compte

Avant de pouvoir configurer la Récupération de Compte, il faut que tous vos appareils Apple, que ce soit un Mac, iPad ou iPhone, tournent sous la dernière version d’OS d’Apple. Autrement dit, macOS Monterey, iPadOS 15 et iOS 15 respectivement.

Une fois ces versions installées, sélectionnez vos contacts de récupération pour la Récupération de Compte en suivant ces étapes.

Ouvrez l’app Réglages et tapotez sur votre nom en haut de l’écran. Sélectionnez Mot de passe et sécurité puis Récupération de compte et Ajouter un contact. Une page va apparaître expliquant ce que le contact peut voir ou faire avec votre compte (il n’a pas accès à votre compte iCloud) et détailler brièvement ce qu’il vous faut faire si vous vous retrouvez bloqué(e). Tapotez sur Ajouter un contact en bas de l’écran pour continuer. Entrez votre mot de passe Apple ID lorsque demandé et suivez les indications pour sélectionner vos contacts.

Que faire si vous ne pouvez accéder à votre compte Apple ID ou iCloud

Si vous n’avez plus accès à votre compte, il vous faut appeler l’un de vos contacts de Récupération de Compte avec votre iPhone. Ce contact va alors vous donner un code court auquel il a accès directement sur son iPhone. Une fois ce code saisi, vous pourrez déverrouiller votre compte.

Une fois le compte déverrouillé, il vous sera demandé de créer un nouveau mot de passe. Plutôt que de le garder en mémoire ou de choisir un mot de passe simple, préférez utiliser un gestionnaire de mot de passe. Celui-ci génèrera un mot de passe complexe pour vous, le stockera et pourra même le saisir à votre place lorsque demandé.