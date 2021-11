iOS 15 : ces paramètres à changer sur votre iPhone 13

Les iPhone, et plus généralement iOS, disposent d'un grand nombre de paramètres permettant de personnaliser très finement le comportement de l'appareil. Voici certains incontournables.

Avec les iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro et 13 Pro Max, la gamme d’iPhone compte désormais huit appareils, avec des tailles et des tarifs divers, du petit iPhone SE au plus grand iPhone 13 Pro Max. (Les iPhone SE 3 et iPhone 14 arriveront bientôt). Il y a certaines différences au niveau matériel entre les modèles, mais chacun fonctoinne généralement sur le même logiciel. Peu importe la version que vous avez, vous pouvez personnaliser certains paramètres.

Tous les iPhone que vous pouvez aujourd’hui acheter chez Apple fonctionnent sous iOS 15, une version qui propose certaines améliorations à FaceTime, Safari et nombre de nouvelles fonctionnalités. Exceptées les nouvelles options d’iOS 15, il y a plusieurs fonctionnalités qui existent depuis longtemps et que vous avez peut-être ratées.

Faire revenir les alerts d’appels entrants en plein écran

Avant la mise à jour iOS 14, l’écran des appels entrants prenait toute la surface lorsque votre iPhone est deverrouillé. C’est dérangeant mais au moins, cela fait le job, à savoir vous alerter.

Avec iOS 14, Apple a changé les choses en en faisant une alerte classique, id est une petite notification qui apparaît en haut de l’écran. Il arrive que cela fasse rater des appels parce que l’on fait disparaître l’alerte pensant à une notification classique.

Pour rétablir cet écran total, direction Réglages > Téléphone > Appels entrants > Plein écran.

Changer la voix de Siri

Siri a deux nouvelles voix depuis iOS 14.5. Et pour la première fois, Siri n’a plus une voix féminine par défaut. Lorsque vous configurez un nouvel appareil, le système vous demande de choisir. Lorsque vous avez fait votre choix, Apple changera la voix de Siri sur tous les appareils liés à votre Apple ID.

Vous pouvez visualiser et modifier ce choix dans Réglages > Siri & Recherche > Voix Siri.

Désactiver la 5G

Apple vante sa fonctionnalité Smart Data, spécifique à ses téléphones 5G (iPhone 12 et 13), qui permet de passer automatiquement d’un réseau 4G LTE à un réseau 5G selon votre utilisation de l’appareil. Cela permet d’économiser la batterie. Ceci étant dit, il est possible que cela ait l’effet inverse. Si vous ne voulez pas sacrifier l’autonomie pour des débits 5G plus rapides, désactivez l’option. Vous pouvez toujours aciver la 5G quand vous en avez envie, ou lorsque le réseau arrive ou s’améliore.

Pour désactiver la 5G sur votre iPhone 12 ou 13, forcer le système à utiliser la 4G LTE, direction Réglages > Cellulaire > Options Data > Voix & Data et tapotez sur LTE. De la même manière, si vous voulez que l’iPhone utilise uniquement une connexion 5G lorsque disponible, sélectionnez 5G On.

Affiner la quantité de data sur les connexions 5G

Si vous êtes satisfait(e) des performances de la 5G, voici un paramètre à vérifier. Dans Réglages > Cellulaire > Options Data > Mode Data. Trois options sont proposées : “Permettre davantage de data en 5G”, “Standard” et “Low Data”.

Selon un document d’aide d’Apple, la première permet de profiter des vidéos et appels FaceTime en haute qualité. Cela signifie aussi que votre téléphone peut télécharger des mises à jour logicielles, streamer en haute définition avec l’Apple TV et Apple Music, et permettre aux dévelopeurs tiers d’améliorer leurs applications.

La valeur par défaut de ce paramètre dépend de votre opérateur et de votre forfait.

Déverrouiller le téléphone avec un masque

L’un des aspects frustrants à porter un masque en public, c’est que l’utilisation de Face ID est largement compromise. En effet, la moitié de votre visage étant couverte, Face ID ne fonctionne plus. Il faut alors revenir à la saisie du mot de passe, loin d’être aussi pratique.

Fort heureusement, il est possible d’activer une autre fonctionnalité de déverrouillage, pour peu que vous ayez une Apple Watch.

Une fois que les deux appareils sont appariés, dans Réglages puis Face ID & Code, faites défiler jusqu’à la section Déverrouiller avec Apple Watch.

Remettre la barre d’adresse de Safari à sa place

Apple a déplacé la barre d’adresse de Safari en bas de l’écran par défaut dans iOS 15. Un changement censé offrir quelque chose de plus naturel dans la mesure où le clavier est lui-même en bas de l’écran. Mais cela peut être perturbant.

Pour la remettre en haut, direction Réglages > Safari, puis choisissez l’option Onglet unique dans la section Onglets.

Organiser les alertes avec un résumé des notifications

Apple veut vous aider à gérer vos notifications dans iOS 15 grâce notamment au résumé des notifications. Plutôt que de laisser les notifications s’empiler sur votre écran d’accueil, vous pouvez programmer les alertes non urgentes pour qu’elles arrivent à un moment particulier de la journée. Les notifications importantes comme les appels, les messages directs et autres apparaîtront toujours immédiatement.

Pour essayer ce mode de fonctionnement, direction Réglages > Notifications > Résumé programmé.

Personnaliser les fonctionnalités lorsque l’iPhone est verrouillé

Il peut arriver que vous ayez besoin de certaines informations même lorsque votre téléphone est verrouillé. C’est poru cela qu’Apple permet d’activer certaines fonctionnalités sans devoir le déverrouiller. Cela inclut notamment le centre de notifications, le centre de contrôle, la possibilité de répondre aux messages et l’application Wallet.

Pour les personnaliser, direction Réglages > Face ID & Code, saisissez votre code lorsque demandé. Faites défiler jusqu’à la section Permettre l’accès lorsque verrouillé et activez/désactivez les fonctionnalités à votre convenance.

Définir l’application email ou le navigateur web par défaut

Il aura fallu attendre longtemps mais iOS 14 permettait enfin de définir son application email et son navigateur web par défaut. Cela signifie que ces applications s’ouvrent automatiquement chaque fois que vous cliquez sur un lien ou un bouton pour envoyer un email.

Ouvrez les Réglages et sélectionnez l’application que vous voudriez utiliser par défaut. Vous devriez alors voir un bouton “Application Mail par défaut” ou “Application Navigateur par défaut”. Tapotez et le tour est joué.

Afficher les notifications complètes sur votre écran d’accueil

La première fois que vous utilisez Face ID, on remarque qu’il est impossible de voir les contenus des nouvelles alertes et notifications sur l’écran de verrouillage. Par exemple, on n’a qu’un message générique pour l’arrivée d’un nouveau SMS.

Par défaut, tous les iPhone disposant de Face ID cache ainsi le contenu sur l’écran de verrouillage, une manière d’éviter que des yeux indiscrets n’y aient accès. Ce qui est très bien, mais qui peut être frustrant au quotidien.

Vous pouvez changer cela dans Réglages > Notifications > Afficher les aperçus puis sélectionnez Toujours. Ou Jamais si vous ne voulez pas.

Cette fonctionnalité caméra est à désactiver… pour le moment

Les iPhone 12 et 13 peuvent filmer en HDR avec Dolby Vision. Ceci pour dire que les vidéos sont plus lumineuses avec des couleurs plus précises et un contraste amélioré. Mais toutes les applications et services ne supportent pas les vidéo HDR.

Les développeurs doivent mettre à jour leurs applicatipns pour prendre en charge les vidéos HDR mais même alors, celle qui regarde la vidéo devra avoir un appareil compatible pour constater cette différence. Pour les appareils Apple, il faut un iPhone 8 ou ultérieur, un iPad Air de 2020 minimum, un iPad Pro deuxième génération ou plus récent et certains modèles de Mac.

Il y a donc plusieurs options :

Vous pouvez désactiver les vidéo HDR dans Réglages > Caméra > Enregistrement vidéo et désactiver l’option Vidéo HDR. Toutes les vidéos seront donc en mode “standard”.

Laissez la Vidéo HDR activée mais lorsque vous partagez une vidéo, sur Facebook par exemple, utilisez l’application Photo plutôt que l’application Facebook pour l’uploader à partir de là directement. En passant par l’app Photos, votre iPhone convertira automatiquement en SDR avant l’envoi. Lorsque vous envoyez à un autre utilisateur de l’écosystème Apple, la firme de Cupertino détecte si l’appareil est compatible avec le HDR Dobly Vision. Si non, il convertit automatiquement.

Si vous laissez la Vidéo HDR activé et que vous avez besoin de l’éditer, vous pouvez utiliser l’application iMovie ou Photos. iMovie permet d’ailleurs aussi d’exporter en SDR en cas de besoin.

Éviter le désordre sur l’écran d’accueil

Avec la sortie d’iOS 14 en 2020, les utilisateurs d’iPhone obtenaient davantage d’options et de contrôle sur leur écran d’accueil. La bibliothèque d’apps, par exemple, agit comme un gros tiroir pour les applications, permettant de supprimer des applications de l’écran d’accueil sans les désinstaller. Il est même possible de personnaliser le tout avec des icônes et widgets.

Si vous préférez un look minimaliste, assurez-vous que les applications nouvellement installées n’atterrissent pas automatiquement sur votre écran d’accueil mais plutôt dans la bibliothèque d’apps. Pour ce faire, Réglages > Écran d’accueil puis Ajouter à l’écran d’accueil ou Bibliothèque d’apps uniquement.

Utiliser de jolis fonds d’écran

Apple a ajouté de nouveaux fonds d’écran dans ses dernières mises à jour. Dans Réglages puis Fonds d’écran, assurez-vous que “Mode sombre assombrit le fond d’écran”, sous les deux aperçus de votre fond d’écran soit activé. Maintenant, tapotez sur Choisir un nouveau fond d’écran et sélectionnez Stills ou Live. Vous voyez le cercle près du bouton ? Il est moitié noir, moitié blanc.

Ce cercle signifie que le fond d’écran à une version thème clair et une thème sombre, il change selon le choixi du système sur votre téléphone.

Activez le mode sombre, vous ne le regretterez pas

En parlant de mode sombre, si vous ne voulez pas devoir ajuster constamment la luminosité de l’écran, vous pouvez utiliser le mode sombre dédié qui préserve l’autonomie. Le mode sombre convertit aussi tous les fonds d’écran blancs dans les applications pour un fond noir. Votre téléphone pourra donc économise de l’énergie en affichant des couleurs plus sombres.

L’option s’active dans Réglages > Écran & Luminosité puis sélectionnez l’option Sombre en haut.

Les applications Apple passeront automatiquement en mode sombre, tout comme la plupart des applications tierces.

Utiliser le mode Focus pour gérer les notifications

Nous recevons beaucoup de notifications chaque jour. Toutes ne sont pas importantes tout le temps. Avec iOS 15, Apple introduit un mode Focus. Voyez-le comme un mode Ne pas déranger particulier, adapté à des circonstances spécifiques.

Cela permet aux notifications des gens et applications importants d’être tout de même visibles, pour ne rien rater de vraiment important tout en bloquant les autres. Vous pouvez définir des types différentes de modes Focus selon les situations. Apple offre les options pour Ne pas déranger, personnel, sommeil, travail, conduite, sport, jeu vidéo, bien-être et lecture, mais vous pouvez créer les vôtres. Vous pouvez aussi programmer les modes Focus pour qu’ils s’activent automatiquement et affichent alors un status dans les applications pour que les autres sachent que vos notifications sont en silencieux.

Pour commencer, direction les Réglages puis Focus et choisissez une option pour définir vos préférences. Tapotez sur le symbole + dans le coin supérieur droit pour ajouter un nouveau Focus.

Rendre le texte plus facile à lire

Avec plusieurs tapotements sur l’écran, vous pouvez ajuster la taille de police du texte, pour le rendre plus facile à lire. Dans Réglages puis Écran & Luminosité et Taille du texte, vous pouvez l’adapter à votre convenance.

Vous pouvez même activer le Texte gras (juste en bas du bouton pour la taille).

Ajouter une apparence alternative à Face ID

La fonctionnalité de reconnaissance faciale d’Apple, Face ID, apprend constamment les différents aspects de votre visage. Si vous avez du mal à vous faire reconnaître, essayez l’option Apparence alternative. Dans Réglages > Face ID & Code, entrez votre code puis Définir une apparence alternative.

Désactiver la luminosité automatique pour préserver l’autonomie

Le niveau de luminosité de l’écran a un gros impact sur l’autonomie de l’appareil. Par défaut, iOS ajuste la luminosité de l’écran automatiquement selon la luminosité ambiante, mais vous pouvez désactiver tout cela. C’est alors vous, et vous uniquement, manuellement, qui déterminerez la luminosité de l’écran.

Dans Réglages > Accessibilité > Écran & Taille du texte. En bas de la page, vous trouverez un interrupteur pour désactiver la luminosité automatique.

Désormais, pour ajuster la luminosité de l’écran, il faut ouvrir le centre de contrôle en balayant vers le haut depuis le bas de l’écran sur un appareil avec un bouton home ou en balayant vers le bas depuis le coin supérieur droit pour les appareil qui n’en ont pas.

Gérer les paramètres de vie privée

La première fois que vous configurez un téléphone et toutes les applications, vous vous retrouvez bombardé(e) de fenêtres demandant des permissions à tout un tas de données. Il est facile de s’habituer à dire oui tout le temps pour aller plus vite mais prenez le temps de lire et de gérer les choses finement, selon ce qui vous convient et ce que vous êtes prêt(e) à autoriser.

Le centre de contrôle met tout à portée d’un doigt

Le centre de contrôle est un endroit très bien penser pour accéder à un certain nombre de paramètre, comme changer de chanson, activer le mode avion, connecter le Wi-Fi, lancer un timer. Il est ausi possible d’activer la lampe torche, vérifier un time ou commencer à enregistrer votre écran.

Personnalisez les applications et fonctionnalités accessibles dans votre centre de contrôle en allant dans Réglages > Centre de contrôle. Supprimez une option en tapotant sur le bouton – rouge et aujoutez-en une avec le bouton + vert. Déplacez les fonctionnalités vers le haut ou le bas avec l’icône aux trois petites lignes sur la droite de l’écran.