iOS 15.4 puiserait anormalement dans la batterie de certains iPhone

Un souci dans la gestion de l'énergie avec iOS 15.4 ? Certains utilisateurs signalent une autonomie en chute libre.

Si vous avez mis à jour récemment votre iPhone vers iOS 15.4 et que vous avez l’impression que l’autonomie de votre smartphone a diminué, sachez que vous n’êtes pas seul(e). En effet, il semblerait que, suite à l’installation de cette mise à jour, un certain nombre d’utilisateurs ont constaté une perte d’autonomie plus que conséquente.

Un souci dans la gestion de l’énergie avec iOS 15.4 ?

Selon certains témoignages, dans les cas les plus graves, si l’on peut dire, l’autonomie aurait été tout simplement divisée par deux depuis l’installation de ladite mise à jour. Certains utilisateurs signalent aussi avoir vu l’indicateur de charge de la batterie perdre pas moins de 5 % en seulement 10 minutes. D’autres affirment que leur iPhone ne tient désormais plus qu’une demi-journée à peine.

Certains utilisateurs signalent une autonomie en chute libre

Cela étant dit, il pourrait une bonne nouvelle sur ce point. En effet, cette perte d’autonomie pourrait ne pas être un bug. Dans un article de ZDNet datant de 2020, le journaliste Adrian Kingsley-Hughes explique que, d’ordinaire, lorsqu’une nouvelle version d’un système d’exploitation est installée, il se passe un certain nombre d’opérations plus ou moins importantes en arrière-plan, notamment une indexation et un recalibrage de la batterie.

Ce processus peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours dans certains cas, ce qui pourrait expliquer pourquoi certains utilisateurs constatent une autonomie très clairement en baisse. De plus, parfois, les mises à jour introduisent de nouvelles fonctionnalités qui peuvent être plus demandeuses en énergie sur des appareils plus anciens, ce qui entraîne une consommation plus élevée que d’ordinaire.

Dans tous les cas, il va falloir attendre quelque temps avant de pouvoir évaluer s’il y a un véritable souci avec la consommation d’énergie dans cette version ou non. Si tel devait être le cas, nul doute que les équipes de la firme de Cupertino seront à pied d’œuvre pour corriger cela, peut-être même le sont-elles déjà.