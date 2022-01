iOS 15.4 permettra à toutes les applications de profiter de l’écran 120 Hz de l’iPhone 13

L’une des fonctionnalités intéressantes proposées par les modèles haut de gamme de l’iPhone 13 d’Apple, c’est l’écran ProMotion, comprenez par là avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Cela étant dit, à cause d’un étrange bug, les animations des applications tierces étaient bloquées à 60 Hz et ne pouvaient tirer profit pleinement de ce taux de rafraîchissement plus élevé, ce qui est vraiment dommage dans la mesure où certains utilisateurs ont justement choisi de payer plus cher pour un tel modèle et profiter de cet avantage sur l’écran.

À l’époque, lorsque le souci a été signalé, la firme de Cupertino affirmait que c’était dû à un bug dans Core Animation, un souci qui serait corrigé dans une mise à jour à venir. La bonne nouvelle aujourd’hui, c’est que le problème semble avoir été corrigé, si l’on en croit le développeur Christian Selig, qui explique que quelqu’un chez Apple leur aurait dit que le problème est désormais de l’histoire ancienne.

En effet, dans la version bêta d’iOS 15.4, il s’avère que les animations des applications tierces sont désormais en mesure de profiter pleinement de l’écran ProMotion 120 Hz des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Cela signifie que, une fois la mise à jour disponible au grand public, les animations des applications tierces ne seront plus différentes de celles des applications d’Apple, elles seront tout aussi fluides, ce qui offrira aux utilisateurs une expérience plus homogène.

L’histoire ne dit pas ce qui a pris si longtemps à la firme de Cupertino pour corriger ce souci, mais mieux vaut tard que jamais, effectivement. Pour l’heure, nous ne savons toujours pas quand iOS 15.4 sera disponible à tout un chacun, mais dans la mesure où la version est actuellement disponible en bêta, cela ne devrait plus trop tarder.

Yay, got a little message from someone at Apple today that this is fixed in the iOS 15.4 betas and all apps automatically get 120 Hz animations on supported iPhones going forward, and just confirmed myself. (See attached, 1/120 = 8.33 ms) 🥳🥳🥳 https://t.co/EtZ9zkrM6S pic.twitter.com/04cl8uLb11

— Christian Selig (@ChristianSelig) January 27, 2022