iOS 15.2 va alerter les parents si les enfants envoient ou reçoivent des photos à caractère sexuel. Une fonctionnalité limitée à l'application Messages.

Nos smartphones sont de formidables appareils électroniques permettant de faire énormément de choses dans le creux de notre main. Les jeunes y ont aussi accès de plus en plus tôt. Ce n’est pas nécessairement un mal, mais il convient de mettre en place un certain nombre de sécurités pour protéger les plus jeunes. Apple en est parfaitement conscient. Une fonctionnalité attendue fera son apparition dans iOS 15.2.

En août dernier, la firme de Cupertino annonçait l’arrivée prochaine de mesures de protection supplémentaires pour les enfants dans iOS. L’une de ces fonctionnalités devrait arriver dans iOS 15.2, il s’agit de la capacité du système d’exploitation à détecter lorsque des photos à caractère sexuel sont envoyées ou reçues via l’application Messages sur iPhone ou iPad.

Une fonctionnalité limitée à l’application Messages

Par exemple, lorsqu’un enfant reçoit un contenu de ce genre, la photo sera automatiquement floutée et lorsque celui-ci tente de l’ouvrir, le système lui demandera s’il est sûr de vouloir le faire. L’OS affichera aussi un certain nombre d’informations complémentaires dans l’éventualité où l’enfant serait trop jeune pour comprendre parfaitement le genre d’images qu’il tente d’ouvrir.

Si ce dernier décide de poursuivre et de tout de même ouvrir l’image, les parents seront alertés. Il en ira de même si l’enfant tente d’envoyer une photo à caractère sexuel. Un avertissement s’affichera, indiquant explicitement ce qu’il est en train de faire et les parents seront alertés s’il va au bout de son action. Cette fonctionnalité sera désactivée par défaut.

Autrement dit, ce sera aux parents ou éventuels tuteurs qui sont désignés dans le Partage Familial de l’activer manuellement s’ils souhaitent mettre en place cette protection. Une mesure qui n’est évidemment pas totale, dans la mesure où elle ne concerne que l’application Messages, mais c’est mieux que rien, assurément.