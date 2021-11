iOS 15.2 ajoute un bouton pour le mode macro dans l’application Caméra

iOS 15.2 ajoute un bouton dédié pour gérer le mode macro dans l'application Caméra. Voilà qui devrait simplifier les choses au quotidien.

Génération après génération, l’iPhone est devenu un appareil photo extrêmement perfectionné. Aujourd’hui, il est possible de réaliser des clichés d’une qualité professionnelle, que ce soit avec le téléobjectif, en mode portrait ou en mode macro. Pour ce dernier, iOS 15.2 pourrait apporter une petite nouveauté très intéressante.

iOS 15.2 ajoute un bouton dédié pour gérer le mode macro dans l’application Caméra

L’une des fonctionnalités les plus notables de l’iPhone 13 fut la possibilité de prendre des photos en macro. Cela étant dit, il est aujourd’hui quelque peu frustrant que le mode macro ne se déclenche qu’automatiquement, lorsque le système détecte qu’un objet est très près. Si la plupart du temps, c’est une bonne chose, il peut arriver que ce ne soit pas ce que l’utilisateur veuille faire. La firme de Cupertino avait plus tard introduit un paramètre permettant aux utilisateurs de désactiver manuellement le mode macro.

Cela étant dit, cette situation n’est pas non plus idéale dans la mesure où, si l’utilisateur veut utiliser le mode macro, il est obligé de le réactiver. Fort heureusement, il semblerait que, dans la version iOS 15.2, Apple fasse enfin les choses de la meilleure des manières. Si l’on en croit un tweet de @DylanMcD8, dans la dernière bêta d’iOS 15.2, un bouton dédié au mode macro ait fait son apparition dans l’application Caméra.

Voilà qui devrait simplifier les choses au quotidien

Le fonctionnement est simple. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, lorsque le système détecte un objet très près du capteur, une petite icône avec une fleur devient jaune pour indiquer l’activation du mode macro. Si vous n’avez pas envie de faire de la macro, tapotez simplement sur l’icône pour le désactiver. Tapotez à nouveau dessus pour le réactiver.

Un processus simple et rapide à utiliser. Difficile finalement de savoir pourquoi un tel procédé n’a pas été mis en place depuis le début, mais mieux vaut tard que jamais finalement. iOS 15.2 est encore en version bêta et cette fonctionnalité n’est disponible que pour l’iPhone 13 qui est compatible avec la macro. Si vous avez un iPhone 13 et que vous faites de la macro de temps à autre, voilà qui pourrait vous intéresser.