iOS 14 va encore complexifier la tâche aux annonceurs pour vous traquer

Nos smartphones sont de formidables outils, offrant une aide précieuse au quotidien. Ce sont aussi de véritables extensions de nous représentant une cible "facile" pour les annonceurs notamment. Avec iOS 14, cependant, la tâche leur sera plus ardue.

Il y a plusieurs années, Apple procédait à un certain nombre de modifications dans son navigateur Safari pour rendre plus difficile aux annonceurs le fait de pouvoir vous traquer. Safari embarquait alors un nouveau bloqueur de cookies intelligents qui permettait d’empêcher que les cookies ne traquent les internautes sur plusieurs sites, réduisant ainsi d’autant les chances de voir apparaître des publicités ciblées… Apple poursuit sur sa lancée avec iOS 14.

iOS 14 va complexifier encore la tâche des annonceurs

Dans iOS 14, Apple va complexifier encore davantage la chose en obligeant les applications à demander la permission à l’utilisateur. Cela va passer par certains changements dans l’identifiant publicitaire (Identifier for Advertisers ou IDFA), lequel est un identifiant aléatoire unique que Apple assigne à un appareil. Cette fonctionnalité est utilisée par les annonceurs pour suivre les utilisateurs sans nécessairement révéler la moindre information de la personne en question.

en permettant de refuser facilement l’utilisation de l’identifiant publicitaire pour une application

Mais avec iOS 14, on vient de le dire, la firme de Cupertino a procédé à certains changements. Désormais, l’utilisation de l’IDFA sera totalement sur la base de l’acceptation par l’utilisateur. Autrement dit, lorsqu’une application qui contient des publicités utilise l’IDFA pour le tracking, l’utilisateur verra apparaître un encart informant qu’il peut ainsi être traqué pour la publicité et lui proposant d’accepter ou non. Comme AppleInsider el précise, Apple permet déjà depuis un certain temps de désactiver l’IDFA mais l’option pour le faire est bien cachée dans les réglages. Nombreux sont les utilisateurs qui ne savaient même pas que c’était possible. Désormais, ce serait pleinement visible.