iOS 14 : un outil de traduction intégré directement dans Safari ?

Les systèmes d'exploitation de nos smartphones, que ce soit iOS et ou Android, embarquent énormément de fonctionnalités et d'applications natives pour une utilisation au quotidien. Et c'est un travail sans fin. La traduction pourrait ainsi arriver bientôt dans Safari.

L’une des fonctionnalités manquantes sur laquelle tout le monde pourrait se mettre d’accord concernant Safari sur iOS, c’est un outil de traduction. Lorsque vous naviguez sur un site rédigé dans une autre langue que la vôtre, il n’est pas possible de la traduire à la volée. Cela étant dit, si l’on en croit un rapport de 9to5Mac, cela pourrait changer très bientôt avec l’arrivée de iOS 14. Cette fonctionnalité pourrait précisément faire son apparition.

Dans iOS 14, Safari pourrait être en mesure de traduire les pages web

En effet, grâce à une première version d’iOS 14 qui s’est retrouvée en fuite sur le web il y a quelque temps, les plus curieux ont pu découvrir un certain nombre de nouveautés. Cette fonctionnalité de traduction devrait être très similaire à ce que propose Google Chrome. Les utilisateurs auront ainsi la possibilité de traduire manuellement la page de leur choix mais il devrait aussi être possible de laisser le navigateur détecter automatiquement la langue du site et traduire les pages sans que vous n’ayez à le demander.

en effectuant tout le traitement en local

Et le meilleur dans tout cela, c’est que tout le traitement de traduction sera réalisé en local via le Neural Engine. Cela signifie que l’outil de traduction sera opérationnel même si vous n’êtes pas connecté(e) et/ou que vous une connexion très capricieuse. Et puisque toute l’opération est effectuée sur votre appareil, aucune donnée ne sera transmise à Apple si vous vous inquiétez du respect de votre privée. Pour l’heure, il est déjà possible de traduire des pages dans Safari mais cela requiert le téléchargement et l’installation d’une application tierce comme Microsoft Traducteur. Cela fonctionne très bien mais le fait de disposer d’une fonctionnalité native est bien plus intéressant, a fortiori si tout s’opère localement.