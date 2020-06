iOS 14 pourrait se doter d’une fonctionnalité d’enregistrement des appels téléphoniques

iOS 14 est très attendu par les possesseurs d'iPhone et celles et ceux qui ont l'intention de s'offrir un iPhone 12. Les nouveautés devraient, comme à l'accoutumée, être nombreuses. Parmi celles-ci, l'enregistrement des appels téléphoniques, semble-t-il.

Apple aime se positionner comme une entreprise qui s’engage à protéger la vie privée de ses utilisateurs. Difficile de jauger dans cette optique la véracité de cette récente rumeur en provenance de IT Home qui affirme que parmi les nouveautés de iOS 14, l’on retrouvera une fonctionnalité permettant d’enregistrer les appels téléphoniques.

Et si iOS 14 permettait d’enregistrer les appels téléphoniques ?

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la loi sur le jeu, la légalité des enregistrements des appels vidéo dépend du pays et/ou de l’État dans lequel vous vivez. Par exemple, certains États des États-Unis requièrent un consentement explicite de l’une des parties seulement pour que l’enregistrement dudit appel téléphonique soit légal. D’autres États ou pays requièrent le consentement de l’appelant et de l’appelé. En France, il en va de même. Vous en avez peut-être d’ailleurs fait l’expérience avec une plate-forme de service client, de sondage ou tout autre démarchage.

C’est ce que croit savoir IT Home

Certains pays ont pris la décision d’interdire purement et simplement l’enregistrement des appels téléphoniques. C’est le cas notamment de l’Australie et de l’Inde. Pour tous ces cas particuliers, Apple permettrait aux utilisateurs d’enregistrer les appels téléphoniques traditionnels et ceux effectués via FaceTime mais affichera un message avertissant qu’il faut obtenir l’accord du destinataire avant. Autrement dit, il s’agirait là davantage d’un conseil que d’un prérequis technique.

Et comme dit en préambule, Apple se positionne depuis toujours comme une entreprise prônant le respect de la vie privée des utilisateurs. Il paraît don cassez étrange que la firme de Cupertino introduise une fonctionnalité que l’on pourrait facilement voir justement comme une invasion de la vie privée. Il va sans dire en tous les cas qu’il ne s’agit là que d’une énième rumeur autour du très attendu iOS 14. À prendre avec des pincettes donc. Attendons l’annonce officielle, nous serons fixés.