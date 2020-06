iOS 14 permettra d’ajouter des légendes aux photos

Les smartphones permettent depuis toujours de prendre des photos. Certains n'utilisent d'ailleurs que cet appareil pour immortaliser leurs meilleurs moments de vie et disposent de bibliothèques plus que conséquentes. iOS 14 proposera une option très utile.

Si vous êtes utilisateur d’iPhone depuis plusieurs années, il y a de fortes chances que vous vous soyez constitué une grande bibliothèque de photos prises avec votre téléphone. Et il peut être assez difficile de les trier. Apple propose certes de les regrouper selon les informations de localisation mais iOS 14 va améliorer encore un peu la chose avec une fonction très pratique.

iOS 14 permet d’ajouter des légendes à vos photos

Dans iOS 14, la firme de Cupertino permettra aux utilisateur d’ajouter une légende à leurs photos. Cela signifie que, en plus des informations de la photo en elle-même – date et heure, localisation -, il sera possible d’indiquer le texte de votre choix. Voilà qui devrait simplifier l’opération lorsque vous vous souhaiterez retrouver tel ou tel cliché. Parce que, bien évidemment, il sera possible de rechercher des photos via leur légende. Un peu comme vous le feriez avec de banals tags.

L’application Photos pour macOS Big Sur se met à jour en ce sens

Avant cela, le seul moyen d’ajouter des légendes aux photos était d’utiliser l’application Photos sur un ordinateur Mac via le champ Description. Et d’ailleurs, avec cette nouveauté iOS, Apple met aussi à jour l’application Photos sur macOS Big Sur en renommant le champ Description “Légendes”. Si vous avez activé la synchronisation, sachez que les légendes ajoutées à vos photos sur iOS 14 apparaîtront dans ce champ Légendes dans Photos sur macOS Big Sur et vice-versa.