iOS 14 : le jeu Music Quiz de l’iPod renait de ses cendres

Il y a quelques années, des années qui peuvent aujourd'hui paraître une éternité, Apple connaissait le succès avec ses iPod. Les utilisateurs pouvaient en profiter pour jouer au Music Quiz.

Apple se sent apparemment nostalgique de l’époque de l’iPod. Ou des jeux qui étaient embarqués sur ce baladeur numérique. En effet, l’équipe de 9to5Mac a découvert que iOS 14 permettait aux utilisateurs de (re)découvrir le jeu Music Quiz. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il s’agit d’un blind test, un quiz musical sur vos chansons.

Apple relance le jeu Music Quiz de l’iPod

Le principe de Music Quiz est des plus simples. L’application lit des chansons en mode aléatoire et vous demande le titre. Vous obtenez ainsi un score à la fin de la partie. Cette fois, la firme de Cupertino n’a même pas eu besoin d’une application pour se faire plaisir. Le jeu dans son ensemble tient dans un Raccourci, que l’on retrouve donc dans la section Mes Raccourcis.

Chaque session de jeu ne dure que cinq rounds mais vous pouvez jouer autant que vous le souhaitez et partager vos scores sur les réseaux sociaux, chose qui était impossible à l’époque de l’iPod, au début des années 2000. Pas mal, non ?

via un Raccourci sur iOS 14

À noter, ce Music Quiz moderne ne fonctionne qu’avec l’application Music. Dommage pour les utilisateurs de Spotify, Deezer et autres services de streaming musical. L’application fonctionne avec Apple Music, les achats iTunes et même les chansons synchronisées en local depuis d’autres sources. Et puisqu’il s’agit d’un Raccourci et non pas d’une application, il sera assez facile de le modifier pour l’adapter selon vos goûts et vos envies.

Voilà en tous les cas un bel outil de promotion de la fonctionnalité Raccourci pour pousser à son utilisation. Et dans le même temps, il est difficile de nier que le côté rétro devrait plaire aux amateurs de musique, qu’ils aient effectivement connu Music Quiz sur l’iPod ou non. Lorsque Apple abandonnait ses iPod classiques, la marque à la pomme avait aussi dit adieu à quelques jeux très appréciés. Il ne s’agit certes pas ici d’une résurrection en bonne et due forme mais cela vous donne une chance de replonger dans les années d’or de l’iPod.