iOS 14 : la fonctionnalité d’enregistrement des appels ne serait pas rendue publique

Il y a peu, nous découvrions une nouvelle rumeur suggérant que l’une des nouvelles fonctionnalités du très attendu iOS 14 pourrait être la possibilité d’enregistrer nativement les appels téléphoniques. Une rumeur plutôt étrange dans la mesure où l’enregistrement des appels est très délicat au niveau juridique. Et pour une entreprise comme Apple qui se vante régulièrement de son engagement envers le respect de la vie privée, ce serait assez douteux.

L’enregistrement des appels de iOS 14 ne sera pas proposé au grand public

Pour celles et ceux qui s’inquièteraient de cette fonctionnalité et des problèmes de vie privée qu’elle pourrait amener, soyez rassuré(e). Le débat pourrait ne pas avoir lieu du tout. En effet, selon un rapport de 9to5Mac, si la fonctionnalité existe bel et bien, elle n’a jamais été pensée ni conçue pour être rendue publique aux utilisateurs. Les possesseurs d’un appareil iOS ne pourront donc pas l’utiliser. Si l’information est avérée, cela va sans dire.

C’est une fonctionnalité conçue pour un usage interne à Apple

Selon les sources de 9to5Mac, cette fonctionnalité a initialement été développée pour un usage interne dans une optique de débogage. Cela signifie que la fonction ne devait servir qu’aux employés d’Apple et qu’il n’a jamais été question de la proposer au grand public, aux clients de la marque à la pomme. Bien sûr, il ne s’agit là que d’une rumeur, mais comme le précise la publication, iOS comporte plusieurs fonctionnalités de ce genre, des fonctions conçues pour un usage interne uniquement, pour tester et/ou déboguer. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre l’existence d’une nouvelle fonctionnalité de ce genre. Il faudra attendre l’annonce officielle complète de iOS 14 pour savoir de quoi il retourne précisément.