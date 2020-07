iOS 14 : la bêta publique est disponible au téléchargement

L'on sait depuis quelque temps maintenant que iOS 14 apportera un joli lot de nouveautés. Toujours intéressant pour les utilisateurs. Voici aujourd'hui que la première bêta publique est disponible au téléchargement pour les plus impatients et les curieux.

Si iOS 13 était une mise à jour majeure déjà très aboutie, iOS 14 apporte un grand nombre de changements au système d’exploitation mobile d’Apple. La firme de Cupertino rend notamment enfin les widgets vraiment utiles. Voilà qui devrait sans aucun doute transformer radicalement la manière dont les possesseurs d’iPhone utilisent leur appareil. Et ces widgets se laissent apprivoiser dès à présent.

La bêta publique d’iOS 14 est disponible

En effet, après avoir proposé plusieurs versions aux développeurs, pour les tests et les développements de compatibilité des nouvelles versions d’applications, Apple propose aujourd’hui une première bêta publique d’iOS 14. Cela signifie que n’importe qui disposant d’un iPhone ou d’un iPad compatible peut télécharger et installer cette version pour découvrir avant la sortie officielle les nouvelles fonctionnalités. Cela étant dit, dans la mesure où il ne s’agit que d’une bêta, il faudra procéder prudemment.

Gare, comme toujours, avant de se lancer

Cette version bêta permet surtout à Apple d’obtenir des retours des utilisateurs testeurs et de corriger les derniers bugs qui pourraient exister, et qui existent très certainement d’ailleurs, avant la sortie officielle. Autrement dit, on éviter d’installer cette mise à jour sur son iPhone ou iPad de tous les jours. Certaines applications pourraient ne pas fonctionner. Et puisqu’il s’agit d’une bêta, certains aspects de l’OS pourraient aussi ne pas fonctionner comme prévu, l’expérience générale pourrait en être affectée. Si vous avez un ancien appareil, par contre, n’hésitez pas à tester. Il vous faudra vous rendre sur le site dédié aux bêta pour télécharger et installer cette version.