iOS 14 : la bêta “confirme” l’existence d’un plus petit iPhone

Les iPhone 12 d'Apple sont très attendus. Et les modèles devraient être nombreux. Il y en aura pour tous les goûts, et tous les budgets. Avec de petits et de grands écrans. Une information que vient confirmer aujourd'hui la bêta d'iOS 14.

Selon plusieurs rumeurs, Apple lancerait pas moins de quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 cette année. Et ce qui est intéressant, c’est que l’un de ces modèles, le modèle de base pour être précis, offrirait un écran plus petit que les autres : 5,4 pouces seulement contre 6,1 et 6,8 pouces pour les autres. iPhone SE excepté, Apple n’a pas commercialisé d’iPhone si petit depuis longtemps.

Un modèle d’iPhone 12 de 5,4 pouces seulement ?

Bien sûr, il ne s’agit là que de rumeurs, tant que cette nouvelle génération d’iPhone n’a pas été officiellement dévoilée par Apple, l’information ne saurait être avérée, mais selon 9to5Mac, une nouvelle découverte viendrait corroborer ces mêmes rumeurs voulant qu’un iPhone si petit soit en préparation. En effet, Display Zoom semble indiquer l’existence d’une résolution plus faible, précisément adaptée donc à cet éventuel modèle de 5,4 pouces.

C’est ce que semble indiquer la bêta d’iOS 14 et Display Zoom

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Display Zoom est une fonctionnalité d’iOS permettant de faire grossir textes et icônes. Pour ce faire, le système diminue la résolution à celle de l’iPhone juste en-dessous en terme de taille d’écran. Ainsi, lorsque activée sur l’iPhone XS Max ou iPhone 11 Pro Max, la résolution passe à celle d’un écran 5,8 pouces.

Cette découverte dans le code de la bêta d’iOS 14 ne saurait évidemment confirmer qu’un si petit iPhone est effectivement en développement mais cela vient ajouter un poids certain à des rumeurs déjà nombreuses. À prendre avec des pincettes en tous les cas. Toujours est-il qu’il faudra patienter jusqu’à septembre ou octobre, lorsque ces iPhone 12 seront enfin officialisés. À suivre !