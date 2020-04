iOS 14 : fonds d’écran intelligents et widgets sur l’écran d’accueil ?

Un système d'exploitation n'est jamais complet. Il y a toujours des fonctionnalités à intégrer pour en simplifier l'utilisation. C'est le cas d'iOS. La version 14 de l'OS mobile d'Apple pourrait accueillir plusieurs nouveautés logicielles très intéressantes.

S’il y a bien une fonctionnalité réclamée par les utilisateurs d’iOS depuis de longues années, ce serait les widgets. Apple les avait introduits dans de précédentes versions d’iOS mais il fallait balayer vers un écran dédié pour y accéder, ce qui les rendait de fait assez délicats à utiliser. Certains utilisateurs ne sont peut-être même pas au courant qu’ils existaient. Cela pourrait changer avec iOS 14. La firme de Cupertino pourrait avoir décidé de les intégrer comme il se doit avec cette prochaine version.

iOS 14 proposerait enfin des widgets dignes de ce nom

En effet, selon un rapport de 9to5Mac, iOS 14 fait référence à une potentielle nouvelle fonctionnalité qui permettrait d’intégrer des widgets sur l’écran d’accueil. Contrairement à l’implémentation actuelle de ces widgets, cette nouvelle version fonctionnerait comme de simples icônes d’applications. Cela étant dit, 9to5Mac précise que cette fonctionnalité est en cours de développement, elle pourrait ne pas être intégrée pour la sortie d’iOS 14. Et donc faire son apparition plus tard. Dans une version mineure ultérieure voire à la prochaine majeure d’iOS…

et des fonds d’écran intelligents

9to5Mac partage aussi un tweet de @DongleBookPro qui sugère que Apple travaille à la conception de fonds d’écran intelligents pour iOS. Ces nouveaux wallpapers dynamiques permettraient à l’utilisateur de sélectionner un fond d’écran qui offre un look différent conçu spécifiquement pour l’écran d’accueil. Il serait possible d’opter pour une couleur unie, un effet flouté (pour faire ressortir les icônes) ou même une version sombre basée sur votre fond d’écran actuel. Nul ne sait si ces deux fonctionnalités verront effectivement le jour au lancement de iOS 14 mais si tel devait être le cas, voilà qui devrait être très intéressant. Apple devrait dévoiler davantage de détails concernant cette nouvelle version majeure durant sa WWDC en ligne qui se tiendra dans quelques mois. D’ici là, on prendra ces informations avec des pincettes, comme les simples rumeurs qu’elles sont.