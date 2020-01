iOS 14 fonctionnera vraisemblablement sur tous les appareils compatibles iOS 13

Chaque année, Apple sort une nouvelle version majeure de son système d'exploitation mobile iOS. Et chaque année, les clients se posent la question de savoir si leurs appareils seront compatibles avec cette version. Pour iOS 14, la réponse pourrait être simple.

En terme de mises à jour logicielles, Apple est parmi les meilleurs élèves. La firme de Cupertino s’assure à chaque fois que chaque nouvelle version soit compatible avec un maximum d’appareils. Si vous avez un appareil iOS relativement vieux et que vous vous demandiez si iOS 14 pourra y être installé, sachez qu’il y a de grandes chances que ce soit le cas. Pourquoi ? Comment ? La compatibilité d’iOS 14 devrait en effet être simple à comprendre.

iOS 14 pourrait être compatible avec tous les iPhone déjà sous iOS 13

Si l’on en croit le site iPhonesoft, tous les appareils capables aujourd’hui de fonctionner sous iOS 13 seront capables de faire tourner iOS 14. Une très bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitaient garder leur smartphone une année de plus sans être coincé(e) par un OS dépassé. Nul ne sait par contre à quel point le tout sera optimisé sur les anciennes générations d’iPhone. Il faudra attendre de pouvoir découvrir les premiers tests pour se faire une idée précise de la situation.

Voilà qui permettrait de passer une année supplémentaire sans souci

Autrement dit, toujours selon ce rapport, les appareils compatibles avec iOS 14 seraient les iPhone SE, les iPhone 6s et 6s Plus, 7 et 7 Plus, 8 Plus, les iPhone X, XS et XS Max ainsi que, évidemment, les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Il est intéressant de noter que des appareils comme l’iPhone SE sont présents dans cette liste. Une bonne nouvelle pour les clients qui n’ont pas envie de changer de téléphone cette année et qui veulent rester à jour au niveau logiciel. L’information est à prendre avec ces pincettes. À ce stade, il ne s’agit que d’une simple rumeur, Apple n’ayant encore rien communiqué officiellement au sujet d’iOS 14. Seule certitude, la marque à la pomme est connue pour supporter ses appareils de nombreuses années. Il ne serait pas surprenant que cette liste soit avérée, dans son intégralité ou presque. À suivre !