iOS 14 et macOS Big Sur vont faire beaucoup pour votre vie privée

Apple est une entreprise qui respecte la vie privée de ses utilisateurs. Elle s'en vante régulièrement et propose un certain nombre de fonctionnalités en ce sens. Avec iOS 14 et macOS Big Sur, elle va aller plus loin encore.

Apple s’est toujours positionnée comme une entreprise faisant grand cas du respect de la vie privée de ses utilisateurs. Et avec les nouvelles versions majeures de iOS et macOS, il semblerait que la firme de Cupertino s’engagent encore davantage sur ce créneau. Cela se marquera notamment par des modifications importantes de certaines fonctionnalités, en réclamant par exemple l’autorisation explicite de l’utilisateur.

Apple va plus loin dans le respect de la vie privée

Parmi les modifications en question, Safari est un bon exemple. Apple offre aux utilisateurs la possibilité de refuser d’être traqués. Mais le problème, finalement, c’est que nombre d’utilisateurs ne savent même pas qu’ils sont traqués au départ. Combien d’entre eux prennent donc la peine de désactiver cette option ? En inversant la manière de participer, les applications devront donc désormais demander la permission à l’utilisateur de les traquer, ce qui semble bien plus logique mais c’est une manière de procéder avec laquelle nombre de développeurs ont encore du mal.

avec iOS 14 et macOS Big Sur

Apple a aussi procédé à un certain nombre de changement quant à la transparence des applications. La marque à la pomme a opté pour des labels comme on peut en voir sur nos aliments. Les développeurs devront ainsi faire savoir à leurs utilisateurs quel genre de données ils collectent en utilisant l’application et s’ils peuvent ou non être traqués.

La firme de Cupertino introduit aussi de nouvelles icônes dans iOS 14. Si la caméra ou le microphone de l’iPhone est activé, un indicateur vert ou orange apparaîtra dans la barre de status pour vous le faire savoir. Bien que les applications aient déjà besoin de la permission pour activer ces composants, cela rendra leur utilisation plus claire et visible.