iOS 14 : certains utilisateurs voient déjà apparaître la popup permettant ou non d’autoriser le tracking

iOS 14 devait introduire un certain nombre de nouveautés. Parmi celles-ci, une très controversée relative au tracking des utilisateurs. Son déploiement avait d'ailleurs été reporté, mais...

Comme nouvelle toute version majeure d’iOS, iOS 14 fut l’occasion pour Apple d’introduire un certain nombre de nouveautés. Parmi celles-ci, l’arrivée des widgets directement sur l’écran d’accueil. Autrement fonctionnalité importante, mais certainement moins visible, la possibilité de choisir d’accepter ou non d’être tracké par les applications et les sites. Ce qui a fait grincer de nombreuses dents.

La popup de choix du tracking commence à apparaître dans iOS

Parmi les changements encore attendus dans iOS en 2021, on citera donc des contrôles plus poussés quant au respect de la vie privée. Apple donnera bientôt la possibilité aux utilisateurs d’empêcher les applications de les suivre à travers les applications et sites web. Cela étant dit, il semblerait que certains utilisateurs puissent profiter de cette option avant l’heure.

Certains utilisateurs partagent en effet ici et là des captures d’écran, notamment sur les forums de MacRumors, montrant l’apparition de la popup leur demandant s’ils veulent qu’une app les track à travers d’autres apps et sites web. La fonctionnalité devrait faire ses débuts dans iOS 14.4, elle a d’ailleurs déjà commencé à apparaître dans la bêta.

Et la fonction fait toujours grincer des dents

Cela étant dit, cette fonctionnalité suscite la controverse, c’est le moins que l’on puisse dire. Nombreuses sont les entreprises à se reposer sur ce genre de pratique pour générer des revenus. C’est le cas notamment de Facebook qui a récemment lancé une grande campagne de publicité dans la presse papier, affirmant que cette nouvelle fonction impactera négativement les petites entreprises.

Apple a répondu à cette publicité, affirmant simplement se placer en défenseur des données personnelles et gardien de la vie privée des utilisateurs. Ce n’est pas la première fois qu’Apple s’attire la colère des annonceurs en implémentant des contrôles plus poussés. Cependant, ce ne serait pas nécessairement une mauvaise chose pour l’industrie de la publicité que d’avoir des utilisateurs disposant d’un contrôle plus fin de leurs données.