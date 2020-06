iOS 14 avertira que l’Apple Watch est totalement rechargée

Après de nombreux mois de rumeurs en tous genres, iOS 14 a enfin été officialisé. L'occasion de découvrir les principales nouvelles fonctionnalités. Certaines restent à découvrir. Et l'on découvre déjà. C'est le cas de celle-ci, très utile aux possesseurs d'Apple Watch.

Apple a enfin officialisé les nouvelles versions de ses différents systèmes d’exploitation. Après environ un an de rumeurs plus ou moins fondées, la firme de Cupertino confirmait notamment l’arrivée du suivi du sommeil en natif dans watchOS 7. Une très bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent analyser la qualité de leur sommeil. Mais cela pose un nouveau problème : l’autonomie de l’Apple Watch. Comment s’en sortir en utilisant la montre connectée jour et nuit ? Quand la recharger ?

iOS 14 avertira que l’Apple Watch est totalement chargée

Avec iOS 14, Apple veut aider les utilisateurs. La future version majeure du système d’exploitation mobile de la marque à la pomme embarquera une fonctionnalité permettant de notifier les utilisateurs lorsque l’Apple Watch est complètement rechargée. Celle-ci ne prend pas longtemps pour se recharger mais avec cette nouveauté, l’utilisateur saura immédiatement quand la batterie est nouveau pleine. Pour pouvoir repartir avec environ une journée d’utilisation sans risquer qu’elle vous lâche. Voilà qui pourrait s’avérer très pratique au quotidien.

Pour mieux gérer la recharge de la montre au quotidien

En notifiant les utilisateurs de l’état de la batterie, cela signifie aussi que si vous avez besoin de votre montre pendant la journée, vous pourrez la poser sur son chargeur le matin et la reprendre à la seconde où elle est chargée. Cette fonctionnalité sera aussi près utile pour celles et ceux qui s’inquiéteraient de trop charger leurs appareils, en laissant la montre branchée toute la nuit notamment. Sans être une fonctionnalité absolument révolutionnaire, voilà qui devrait être l’une de ces petites améliorations très utiles dans la vie de tous les jours pour lesquelles on ne pourra plus se passer.