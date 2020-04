iOS 14 : avec le framework Clips, plus besoin de télécharger toute une app pour profiter de certaines fonctions

Si iOS 14 n'est pas attendu avant quelques mois encore, il est possible de mettre la main sur les premières versions alpha. L'occasion de découvrir avant l'heure certaines nouvelles fonctionnalités. C'est le cas notamment du framework Clips. Présentation.

Si le processus de téléchargement et d’installation d’une application mobile est aujourd’hui extrêmement simple, cela peut prendre un certain temps si l’application en question est volumineuse. Sans parler de la place que ses fichiers occupe sur le stockage du téléphone ou de la tablette. Il pourrait être intéressant de ne télécharger qu’une partie de l’application dans les cas où l’on souhaiterait n’utiliser qu’un nombre très restreint de fonctionnalités. Ce pourrait être l’une des nouveautés de iOS 14.

Télécharger partiellement une application pour utiliser uniquement une fonction clef

Devoir télécharger une application iOS complète pour n’utiliser qu’une seule fonctionnalité de temps à autre peut être frustrant. Apple semble être conscient du problème. Les équipes de 9to5Mac continuent de plonger dans le code des premières versions alpha de iOS 14 et dévoilent aujourd’hui que la firme de Cupertino pourrait permettre de télécharger certaines parties seulement d’une application. Cela permettrait d’accomplir des actions bien précises alors que l’application n’est pas complète. Ce serait tout l’objectif du framework Clips. Pouvoir faire remonter juste ce qu’il faut d’une application pour réaliser telle ou telle tâche.

Voilà ce que pourrait permettre Clips dans iOS 14

Si cela vous semble familier, c’est normal. En effet, Google avait par le passé proposé des fonctionnalités baptisées Instant Apps et Slices, bien que celles-ci fussent davantage orientées vers le test et les raccourcis dans les apps. Difficile de connaître l’étendue des possibilités de Clips. Pour l’heure, la version étudiée par 9to5Mac ne fait référence qu’à la lecture de QR Codes. Mais on peut imaginer une utilisation dans les résultats de recherche ou directement dans Siri. Nul ne sait si cette fonctionnalité se retrouvera effectivement dans la version finale de iOS 14 mais la firme de Cupertino la testerait actuellement avec certains grands noms de la Tech, y compris Sony (pour la fonctionnalité PS4 Second Screen), DoorDash, OpenTable, Yelp et YouTube. Si la marque à la pomme décide de la maintenir, elle pourrait être dévoilée et explicitée plus en détail durant la WWDC 2020 virtuelle qui aura lieu en Juin.