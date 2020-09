iOS 14 : Apple repousse les modifications de sa gestion de l’IDFA à 2021

Si iOS 14 apportera son lot de nouveautés, une grande nouveauté interne fait beaucoup de bruits chez les développeurs et les annonceurs publicitaires notamment. Il s'agit de la nouvelle gestion de l'identifiant unique publicitaire, IDFA.

iOS 14 promet d’être l’une des mises à jour majeures les plus significatives de ces dernières années. Sur le plan purement fonctionnel, déjà, avec les widgets notamment, c’est toute l’expérience et l’utilisation même de l’iPhone sous iOS 14 qui devrait beaucoup évoluer. Mais l’une des fonctionnalités annoncées par Apple durant la WWDC 2020 a le potentiel de causer un grand bouleversement dans l’industrie. Il s’agit de la décision prise par la firme de Cupertino de limiter le tracking de l’utilisateur entre les sites et les applications sur les appareils sous iOS, que ce soient des iPhone ou des iPad.

La nouvelle gestion de l’IDFA n’arrivera finalement qu’en 2021

Sur iOS 14 et iPadOS 14, les applications doivent désormais demander la permission à l’utilisateur avant de récupérer votre identifiant d’appareil IDFA. Cet identifiant est le principal moyen à l’heure actuelle via lequel les annonceurs publicitaires, par exemple, peuvent savoir que vous avez installé une application via une publicité Facebook. Apple avait initialement l’intention de mettre en place cette nouvelle politique avec le lancement de iOS 14, lequel devrait survenir dans les prochaines semaines. Mais aujourd’hui, il semblerait que le géant américain ait revu sa position. Cette modification ne prendra effet que “au début de l’année prochaine”. Ceci pour donner davantage de temps aux développeurs de rendre leurs applications compatibles.

“Nous sommes toujours engagés envers nos utilisateurs, nous nous assurons qu’ils puissent autoriser ou non une application à les traquer”, déclarait Apple dans un billet aux développeurs publié tout récemment. “Pour donner aux développeurs le temps de procéder aux modifications nécessaires, les applications ne devront obtenir le consentement des utilisateurs qu’à compter du début de l’année prochaine.”

Apple veut donner davantage de temps aux développeurs de s’adapter

Bien que cette nouvelle politique soit extrêmement bénéfique pour les utilisateurs, elle est très controversée chez les développeurs et les annonceurs. Facebook, en particulier, a publiquement averti des effets sur son réseau publicitaire. Le géant de Menlo Park a mené quelques tests et, lorsque la personnalisation des publicités n’est pas disponible, ceux-ci ont conduit à une perte allant jusqu’à 50% des revenus générés via le Audience Network. Facebook poursuivait en déclarait notamment que cette fonctionnalité d’anti-tracking pourrait rendre totalement inutile l’outil du réseau social dans iOS 14.

Apple a aussi proposé une mise à jour concernant une autre fonctionnalité liée à la vie privée. D’ici la fin de l’année, les développeurs devront inclure une section dédiée à la vie privée dans leur fiche de l’App Store détaillant comment leur app collecte et stocke les données utilisateur. À compter de la fin du mois d’octobre, Apple commencera à recevoir ces informations complémentaires.