iOS 14 : Apple a eu raison d’introduire une personnalisation plus poussée dans son OS

Apple a introduit un nombre de nouveautés dans son iOS 14. Certaines parfaitement visibles, d'autres plus cachées. L'une des grandes nouveautés fut sans aucun doute la personnalisation, avec les widgets.

Parmi les différentes nouveautés introduites par Apple dans iOS 14, on citera notamment la possibilité d’ajouter des widgets sur l’écran d’accueil. Si les précédentes versions d’iOS permettaient déjà aux utilisateurs d’ajouter des widgets, ceux-ci étaient cantonnés dans une page sur la gauche de l’écran d’accueil. Il fallait donc balayer l’écran pour arriver sur ces widgets. Une étape supplémentaire pas franchement pratique au quotidien. iOS 14 est venu chambouler tout cela.

Apple a eu le nez creux en proposant cette personnalisation poussée dans iOS 14

Et il s’avère que la décision de la firme de Cupertino de permettre enfin d’ajouter des widgets directement sur l’écran d’accueil a été la bonne. Cela pourrait aussi être une bonne nouvelle pour les revenus des développeurs et d’Apple, pour l’App Store, dans la mesure où, selon les dernières données collectées par Sensor Tower, pas moins de 15% des possesseurs d’iPhone auraient déjà installé une quelconque application de personnalisation sur leurs appareils à ce jour.

15% des possesseurs d’iPhone s’y sont déjà mis

Bien que le fait de personnaliser l’écran d’accueil puisse sembler être une vraie nouveauté, comme dit précédemment, cela représente une nouvelle forme de revenus tant pour les développeurs que pour Apple. En effet, certaines de ces applications de personnalisation offre des fonctionnalités avancées qui ne peuvent être utilisées qu’en payant. D’autre part, des designers et autres développeurs proposent des packs d’icônes payants pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin encore dans la personnalisation de leur appareil mobile.

15%, ce chiffre peut paraître assez faible, mais il faut se dire que iOS 14 n’est pas disponible depuis très longtemps. Il y a donc de grandes chances que ce chiffre augmente d’ici quelques mois. D’autant que d’autres développeurs se seront positionnés sur ce nouveau marché applicatif et auront eu davantage d’idées pour tirer profit des nouvelles possibilités de personnalisation proposées par cette nouvelle version d’iOS. Voilà qui s’annonce très intéressant.