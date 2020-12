iOS 14 : 81 % des iPhone des quatre dernières années l’ont installé

L'une des grandes différences entre Android et iOS, c'est ce que l'on appelle la fragmentation. Là où les versions de l'OS de Google en circulation sont très nombreuses, celles d'Apple sont très réduites. Et cela change beaucoup de choses.

Les différences entre Android et iOS sont relativement nombreuses mais il en est une qui se ressent facilement finalement quand on regarde la situation dans le monde entier, c’est la fragmentation, autrement dit le nombre de versions différentes sur les appareils en activité. Sur ce point, Apple fait un travail remarquable.

iOS 14 déjà installé sur 81 % des iPhone de ces 4 dernières années

L’un des avantages d’iOS par rapport à Android est très certainement sa période de prise en charge de la part de la firme de Cupertino. Si les appareils Android sont le plus souvent maintenus à jour pendant environ 2 ans, passée cette date, les utilisateurs se retrouvent avec un appareil rapidement obsolète, en termes de logiciel pur. Ce n’est pas le cas chez iOS et cela se ressent directement dans les chiffres d’adoption des versions majeures du système d’exploitation mobile de la marque à la pomme. L’entreprise affirme que pas moins de 81% des iPhone sortis durant ces quatre dernières années fonctionnent désormais sous iOS 14.

Un taux d’adoption toujours aussi impressionnant chez Apple

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, iOS 14 est la dernière version en date d’iOS, Apple l’a déployée il y a seulement quelques mois. La firme de Cupertino profitait de cette version pour introduire un certain nombre de changements et améliorations à sa plate-forme iOS, comme la possibilité d’ajouter des widgets sur l’écran d’accueil. Le fait que 81% des iPhone de ces quatre dernières années aient déjà installé cette mise à jour est assez impressionnant. Le géant américain ne précise pas si les 19 % n’ont pas effectué la mise à jour parce qu’ils ne peuvent pas le faire ou parce qu’ils ne veulent pas. Probablement un mélange des deux.

D’une manière plus globale encore, iOS 14 a été adopté par 72 % des utilisateurs d’iPhone tandis que 18 % d’entre eux utilisent encore iOS 13. Les 10 % restants utilisent quant à eux des versions plus anciennes d’iOS. Étant donné qu’iOS 14 est sorti il y a peu de temps, ce sont en tous les cas des chiffres très impressionnants et encourageants. Et il y a fort à parier que l’introduction des widgets sur l’écran d’accueil a joué un grand rôle dans l’adoption si rapide de cette version.