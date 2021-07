iOS 14.7 va corriger le problème de désactivation du WiFi

Le bug de la désactivation du WiFi sera bientôt de l'histoire ancienne. Il sera corrigé avec la version iOS 14.7.

Les bugs sont inévitables sur nos appareils électroniques. Lorsque ceux-ci sont matériels, c’est très fâcheux, mais fort heureusement, le plus souvent, ils ne sont que logiciels et peuvent donc être corrigés via une mise à jour. Sur iOS, certains utilisateurs voient le WiFi de leur téléphone être désactivé. Un correctif arrive très bientôt.

Un correctif pour le bug de la désactivation du WiFi sur les iPhone

Comme certains d’entre vous l’ont peut-être déjà lu ici ou là, ou même expérimenté, un bug a récemment été découvert dans iOS. Si vous rejoignez un réseau WiFi avec %p ou %s dans son nom, le WiFi de l’iPhone était alors désactivé. Certains utilisateurs ont même dû réinitialiser entièrement leur appareil pour pouvoir retrouver l’usage du WiFi.

arrivera avec la version iOS 14.7

Bien qu’il s’agisse d’un bug facile à éviter, le simple fait qu’il existe est un problème. La bonne nouvelle, c’est que la firme de Cupertino est au courant de ce problème et un correctif devrait être livré avec la version d’iOS 14.7. iOS 14.6 est la version actuelle, et la dernière en date. Cela signifie que, peu importe la date de déploiement d’iOS 14.7, le bug devrait alors être de l’histoire ancienne.

Ceci étant dit, nul ne sait quand cette version sera disponible. Nous en sommes actuellement à la version bêta 5. Autrement dit, il ne faudra probablement pas longtemps avant que la version finale ne soit proposée au public. Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de textes étranges causant des problèmes à iOS. Dernier exemple en date, certains textes dans iMessage pouvaient faire planter totalement un iPhone.

Ce bug ne semble toucher que les appareils iOS. Un téléphone Android qui viendrait se connecter sur le même réseau n’est pas affecté. Autrement dit, les utilisateurs Android n’ont pas à s’en inquiéter.