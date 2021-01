iOS 14.4 avertira les utilisateurs en cas de présence de composants caméras non d’origine

Faire réparer un appareil électronique, quel qu'il soit, peut coûter cher si l'on passe par la voie officielle, comprenez par là par le fabricant. La facture diminue sensiblement en faisant appel à des tiers.

Les smartphones haut de gamme coûtent cher. Alors, lorsqu’il faut passer par la case réparation, et que l’on voit le devis proposé par le fabricant, on est facilement tenté de faire appel à un réparateur tiers. Cela n’a cependant pas que des avantages. Le fabricant de l’appareil utilisera des composants officiels, ceux-là-même qui sont inclus dans les appareils vendus neufs, ce qui n’est pas nécessairement le cas d’un réparateur tiers. Apple tient beaucoup à cette distinction pour ses iPhone notamment.

Avec iOS 14.4, Apple avertira d’éventuels composants caméra non d’origine

L’une des raisons pour lesquelles les réparations officielles coûtent si cher, c’est parce que les composants utilisés sont ceux d’origine. Cela signifie que lorsque vous faites réparation un appareil comme un iPhone, vous êtes certain(e) que les composants utilisés sont les mêmes que ceux utilisés dans les tous les autres iPhone neufs. Ceci contrairement à des réparateurs tiers qui pourraient remplacer le ou les composants par des alternatives moins onéreuses.

Il n’y a fondamentalement rien de mal avec cette pratique et dans la mesure où les réparations non officielles sont bien plus abordables, Apple souhaite aujourd’hui avertir les utilisateurs quant à l'”état” de leur appareil. Ainsi, à compter d’iOS 14.4, il semblerait que la firme de Cupertino commence à avertir les utilisateurs si les modules caméras de leur iPhone utilisent des composants non d’origine après une réparation.

Comme il le fait déjà avec l’écran et la batterie

Cet avertissement n’empêchera pas d’utiliser l’appareil ou la caméra en elle-même mais elle servira de rappel, rappel que l’on pourrait ne pas obtenir la même expérience qu’avec un composant d’origine. Ce n’est pas la première fois qu’Apple introduit de tels messages d’avertissement. La marque à la pomme avait déjà procédé ainsi pour l’écran et la batterie, le système alertant lorsque l’iPhone détecte un composant non d’origine.

Certains pourraient arguer qu’Apple tente ici d’étouffer les réparateurs tiers et de forcer les utilisateurs à payer le plein tarif pour des réparations officielles mais comme dit précédemment, ces avertissements n’interfèrent en rien avec l’utilisation pleine et entière de l’iPhone et peuvent facilement être effacés.