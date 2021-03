iOS 14.4.2 corrige une dangereuse faille dans Safari

Les mises à jour logicielles servent des objectifs assez divers, tantôt venant apporter de nouvelles fonctionnalités, tantôt venant offrir un nouveau design. Parfois aussi, elles corrigent des bugs ou comblent des failles de sécurité.

Depuis l’avènement de l’informatique, on est rompu aux mises à jour. Leur installation permet de maintenir un système ou logiciel à jour, de profiter des dernières fonctionnalités et de bénéficier des mesures de sécurité embarquées les plus récentes. Il est toujours très important de se maintenir à jour. iOS 14.4.2 vient d’ailleurs corriger une faille dangereuse.

iOS 14.4.2 doit être installé de toute urgence

Si vous avez un iPhone, iPad ou une Apple Watch, vous avez tout intérêt à installer le plus rapidement possible la dernière mise à jour en date d’iOS. En effet, Apple vient de publier la version 14.4.2 qui corrige notamment une faille dans Safari, laquelle permettrait à un hacker de manipuler les sites via des scripts cross site lorsque vous naviguez sur Safari sur un appareil mobile.

pour corriger une faille dangereuse sur Safari

On découvre assez régulièrement ce genre de failles et autres bugs, mais il semblerait que celui qui nous intéresse aujourd’hui soit particulièrement dangereux dans la mesure où, selon la firme de Cupertino, des personnes malintentionnées en tireraient déjà avantage. Cela signifie que ce hack n’est pas seulement théorique, il est déjà exploité par des hackers, ce qui explique la volonté d’Apple d’enjoindre les utilisateurs à mettre à jour le plus rapidement possible leurs appareils.

Apple transmet d’ordinaire ses mises à jour d’abord aux développeurs pour procéder un bêta test et vérifier la compatibilité avec les applications mais il semblerait que la situation soit suffisamment grave et urgente pour se passer de cette étape et proposer directement ladite version au grand public. À noter, cette faille n’affecte que la version mobile de Safari, la version macOS de Safaria n’est pas compromise. Autrement dit, les utilisateurs de machines sous macOS n’ont pas à s’inquiéter de cette faille.

Si vous n’avez pas la notification indiquant la disponibilité de la mise à jour iOS 14.4.2, direction les Réglages de votre iPhone/iPad, et dans la section Général, allez dans Mise à jour logicielle pour vérifier manuellement sa disponibilité et déclencher l’installation.