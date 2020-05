iOS 13.5 partagera automatiquement vos informations médicales pendant un appel d’urgence

Pour la majorité des utilisateurs, le smartphone est un compagnon de tous les instants. Y compris dans les pires situations. Il peut alors sauver des vies. Les fabricants l'ont bien compris. Apple notamment, qui va faire un pas supplémentaire avec iOS 13.5.

Parfois, durant un appel d’urgence, l’on n’a pas le temps ou la capacité de fournir des informations médicales importantes aux premiers secours. Les éventuelles allergies à certains médicaments, une pathologie particulière, un traitement en cours voire même le groupe sanguin, autant de données qui peuvent être cruciales pour sauver une vie. Apple veut changer tout cela.

iOS 13.5 partagera automatiquement les données de Medical ID

En effet, selon la firme de Cupertino, avec la mise à jour iOS 13.5, les utilisateurs qui composent le 911 pour une urgence médical pourront partager automatiquement leurs informations médicales. Plus précisément, Apple partagera les données stockées dans Medical ID. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, il s’agit d’une fonctionnalité intégrée dans l’app Apple Santé qui permet de sauvegarder des informations médicales importantes comme une maladie existante, une allergie, un traitement, le groupe sanguin, etc.

Le principe est le suivant. Si vous êtes dans une zone compatible avec les services Enhanced Emergency Data, un appel au 911 partagera automatiquement les informations stockées dans votre Medical ID. Ainsi, instantanément, les premiers secours qui vous prendront en charge auront une meilleure connaissance de votre dossier médical. Avant cela, Apple avait une autre fonctionnalité du même acabit. Elle permettait aux utilisateurs d’afficher les informations du Medical ID sur l’écran de verrouillage de l’iPhone. Les premiers secours pouvaient alors consulter ces données simplement en appuyant sur l’icône dédiée de l’écran de verrouillage, sans avoir à déverrouiller l’appareil. Ce qui serait impossible si vous n’êtes pas en mesure de le faire.