iOS 13.4.1 corrige les bugs FaceTime sur iPhone et iPad

En cette période de confinement, les outils permettant de rester en contact avec ses proches ou ses collègues sont plus importants que jamais. Le moindre bug qui était acceptable une fois de temps en temps est aujourd'hui très gênant au quotidien...

Les outils de communication sont très sollicités ces derniers temps à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Des milliards de personnes sont obligés de rester confinés chez eux, de travailler depuis chez eux. Et cela vient bouleverser totalement les usages de ces services. Pouvoir communiquer avec ses proches, notamment, est devenu extrêmement important. Les éditeurs de solutions de ce genre l’ont bien compris et redoublent d’efforts. Cela n’empêche pas les couacs, comme Apple avec FaceTime.

Apple iOS 13.4.1 corrige le bug de FaceTime sur les vieux appareils

Cela étant dit, il se peut que des bugs plus ou moins fâcheux viennent encore gâcher l’expérience utilisateur. Il y a quelques jours, par exemple, la dernière mise à jour en date d’iOS venait rendre FaceTime inutilisable sur les vieux iPhone et iPad. Voilà qui ne pouvait pas tomber à pire moment pour nombre d’utilisateurs. Aujourd’hui cependant, bonne nouvelle. Apple vient de publier une nouvelle mise à jour, estampillée 13.4.1, qui vient justement corriger les pots cassés. FaceTime redevient pleinement opérationnel sur ces appareils.

Un bug qui ne pouvait pas plus mal tomber

Pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant de ce bug, sachez que avec la version iOS 13.4, FaceTime s’arrête de fonctionner inopinément lorsque l’on tente de se connecter avec un iPhone ou un iPad sous iOS 9. Nombreux furent ceux à s’inquiéter du fait que, malheureusement, une majorité des utilisateurs concernés sont justement des personnes âgées, lesquelles ont un besoin vital de maintenir le contact avec leurs proches en cette période très difficile. Des personnes qui n’ont pas non plus nécessairement les connaissances techniques pour faire autrement. Le bug affectait aussi les machines sous macOS. Cela étant dit, comme dit, cette nouvelle version d’iOS devrait corriger le problème. Il suffit de la télécharger et de l’installer sur son appareil pour pouvoir retrouver un FaceTime opérationnel sur les vieux appareils iOS.