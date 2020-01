iOS 13.3.1 corrige plusieurs problèmes affectant le respect de votre vie privée

La vie privée est une notion très importante aujourd'hui dans nos logiciels et services informatiques. Les développeurs se doivent de la respecter sans quoi les conséquences peuvent être assez graves. Apple, et iOS, n'est pas toujours blanc comme neige.

L’année dernière, l’iPhone 11 était au centre d’une controverse lorsque l’on avait découvert que même en précisant explicitement à l’appareil de ne pas utiliser les services de localisation, celui-ci les utilisaient quand même. Apple avait assez rapidement fourni une explication : il s’agissait semble-t-il de l’utilisation de la puce U1 qui faisait son apparition justement sur le marché dans les modèles iPhone 11. Aujourd’hui, une mise à jour arrive pour corriger notamment ces problèmes.

iOS 13.3.1 permettra de désactiver totalement l’Ultra Large Bande

À l’époque, selon le communiqué officiel fourni par la firme de Cupertino : “iOS utilise les Services de localisation pour aider à déterminer si un iPhone se trouve dans une zone interdite pour désactiver alors l’Ultra Large Bande et respecter les lois en vigueur. La gestion de l’Ultra Large Bande et son utilisation des données de localisation est faite uniquement sur l’appareil et Apple ne collecte par les données de localisation de ses utilisateurs.”

et couper complètement la localisation si vous le souhaitez

Aujourd’hui donc, bonne nouvelle puisque la bêta de iOS 13.3.1 qui vient d’être publiée ajoute un nouvel interrupteur permettant à l’utilisateur de désactiver complètement la fonctionnalité. C’est Brandon Butch qui a découvert la nouveauté. Il y a donc de fortes chances que cet interrupteur se retrouve dans la version finale de la mise à jour en question. Il sera donc enfin possible de désactiver la puce qui gère l’ultra large bande. Cela étant dit, procéder ainsi pourrait avoir certains effets de bord sur le fonctionnement général de votre iPhone. D’autre part, plusieurs rumeurs suggèrent que la marque à pomme préparerait le lancement d’un accessoire ressemblant à un Tile qui exploiterait précisément cette puce U1. En la désactivant, cet accessoire deviendrait alors inutile…