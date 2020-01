Ionity augmente le tarif du plein électrique sur les aires d’autoroute

Désormais il ne sera pas plus économique de voyager en véhicule électrique qu'en véhicule à essence si l'on utilise les bornes du consortium sur les autoroutes françaises.

À mesure que les véhicules électriques se multiplient sur la route (+38% soit 69 466 voitures électriques été vendues en 2019 selon l’AVEM), il est indispensable de mettre à disposition des conducteurs des bornes de recharge. La co-entreprise (ou joint venture dans la langue de Elon Musk) Ionity répond à ce besoin et a ouvert en 2017 pas moins de 20 stations à travers l’Europe, avant d’étoffer son réseau en ajoutant une centaine d’autres en 2018. L’année 2020 est charnière pour elle puisqu’elle s’est fixée l’objectif d’installer suffisamment de bornes pour atteindre un nombre cumulée de 400. L’avantage de son réseau est de répartir les bornes à des distances de 120 kilomètres les unes des autres, permettant ainsi de parcourir de longues distances. Lancée par BMW, Mercedes-Benz, Ford, Audi et Porsche mais rejoint rapidement par Hyundai, l’initiative bénéficie du support des stations Shell, où sont disposées les bornes de recharge haute capacité.

Un tarif revu à la hausse

La force du réseau, en plus de son maillage, est de proposer un tarif unitaire de 8€ pour la recharge. D’après un récent communiqué de presse, cet avantage est cependant nettement réduit, voire annulé. Ionity y annonce une modification de ses tarifs très importante : au lieu d’une recharge illimitée sera facturé un kilowattheure consommé au tarif de 0,79 €/kWh. 01Net a réalisé un calcul à partir de la consommation théorique d’une Zoé au 100 Km (20 kWh) et d’une voiture thermique, une Renault Clio (6L au 100 Km) : à distances égales, il coûtera plus cher de recharger une Zoé.

Ionity défend ses avantages

En effet, le plus populaire des véhicules électriques en France accuserait un plein à 15,80€ tandis que la Clio ne coûterait que 10 euros. Le service de Ionity se transforme ainsi réseau premium, ce que le président de la co-entreprise défend dans son communiqué : “L’objectif d’Ionity a toujours été la mise en place d’un réseau uniforme et cohérent pour faire de la mobilité électrique à grande vitesse et à longue distance en Europe une réalité. Fournir aux clients des services des niveaux de service inégalés sont essentiels à notre entreprise.” L’installation de bornes permettant une charge de 350 kW est la conséquence directe de cette vision et de ces nouveaux tarifs, qui entrent en vigueur au 31 janvier 2020.

Des prix à la tête du client

Selon un tweet, les prix ne sont cependant pas les même pour tous les utilisateurs : tout dépendra du véhicule que vous conduisez. Les personnes au volant d’une Audi ou d’une Porsche seront facturés 0,33€ par kWh, tandis que ceux d’une Mercedes-Benz devront s’acquitter de 0,29€ au kWh et BMW de 0,30€ au kWh. Cependant, les conducteurs de VolksWagen passent à un tarif de 8€40 à la charge. Toujours d’après le tweet, les tarifs de BMW et VW sont appelés à évoluer.