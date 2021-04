IO Interactive débarque en Espagne avec un nouveau studio

Pour soutenir le développement de Project 007 et une nouvelle licence, ainsi qu'assurer le suivi du World of Assassination, IO Interactive annonce l'ouverture d'un nouveau studio à Barcelone, en Espagne.

Après Copenhague au Danemark et Malmö en Suède, IO Interactive s’exporte dans la capitale administrative et économique de la Catalogne avec l’objectif d’épauler plusieurs projets et doubler le nombre de développeurs dans les deux, trois ou quatre ans à venir : “On peut dire que l’Agent 47 a besoin de souffler un peu. Il a besoin d’une pause. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne se passe rien dans le World of Assassination. Nous avons quelques idées plutôt cool sur lesquelles nous nous penchons, et certaines d’entre elles porteront leurs fruits. Vous y verrez un développement un peu différent. Il y a donc cet univers World of Assassination sur lequel nous travaillons. Ensuite, il y a l’univers de Bond, qui est absolument incroyable. Nous sommes très enthousiastes à ce sujet. Nous avons le privilège de créer une histoire originale, créer votre propre Bond numérique est incroyable pour nous. Mais à côté de cela, nous avons créé quatre licences à partir de rien. Nous avons toujours des activités d’incubation et de R&D en cours. Sans trop entrer dans les détails, nous avons un troisième univers sur lequel nous travaillons activement, qui est un peu différent et absolument un enfant de l’amour. C’est quelque chose dont nos principaux collaborateurs, nos vétérans, rêvent depuis un certain temps.”

"We are 200 staff today. And within the next two, three, four years, we are looking at a situation where IO is double the size it is today."https://t.co/KVoZu4509c — GamesIndustry (@GIBiz) April 16, 2021

IO Interactive Barcelona sera situé dans le centre-ville et l’équipe de base est déjà en place. Ils se concentreront sur l’établissement d’une culture et d’un environnement de studio qui attireront les meilleurs talents du monde entier pour nous aider à atteindre nos propres objectifs ambitieux au cours des prochaines années et au-delà : “Des moments passionnants nous attendent et je suis fier d’annoncer la prochaine étape de nos projets pour la société de jeux la plus désirable d’Europe. Il deviendra le troisième studio à rejoindre nos efforts pour créer des expériences phénoménales pour nos joueurs et nos communautés. Nos trois studios comptent des développeurs extrêmement talentueux, passionnés et désireux d’avoir un impact dans notre secteur. Une partie essentielle de notre philosophie est que chacun chez nous a un rôle significatif et influent à jouer dans la réalisation de nos rêves, indépendamment de l’endroit où il se trouve. Pensez-y comme à un seul studio, sur plusieurs sites.”

De studio à éditeur, le nouvel objectif d’IO Interactive

Au cours de GI Live : Online, Hakan Abrak, le PDG d’IO Interactive, a révélé que le succès du dernier opus de la trilogie Hitman a motivé le studio a se dépasser, tout en ne fermant pas la porte à une aide extérieure : “Nous avons un objectif très humble, nous voulons être le développeur de jeux le plus désirable en Europe d’ici 2024. C’est peut-être un objectif très élevé à atteindre, mais nous sommes passés par le feu et le souffre et nous en sommes sortis de plus en plus forts. Je crois que nous avons la volonté, la culture, les gens et le dynamisme pour y arriver. C’est quelque chose qui est en marche, et il est très probable qu’IO publiera non seulement ses propres jeux, mais aussi les jeux d’autres personnes à l’avenir. C’était il y a à peine quelques années où c’était impensable, où c’était plus que quelques grands éditeurs. Les choses changent. Cela fonctionne toujours. Je pense que les grands éditeurs ont un rôle à jouer à l’avenir. Je vais être ouvert et dire qu’il est très probable qu’IO verra l’un de nos jeux publié par quelqu’un d’autre. C’est très possible.“