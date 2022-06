INZONE, l’équipementier gaming de Sony

Les moniteurs et les casques INZONE vont offrir une expérience immersive aux joueurs sur consoles et PC.

La marque d’équipements gaming INZONE s’appuie sur l’expertise de Sony, pionnier de la technologie audio-visuelle, pour aider les joueurs à s’immerger dans l’action pour une concentration parfaite avec des fonctionnalités haut de gamme.

“Le marché s’est développé avec un intérêt accru pour le gaming grâce à la généralisation des tournois eSport et à la percée de l’industrie vidéoludique. Avec notre solide histoire de produits audio et vidéo technologiquement avancés, nous pensons que cette nouvelle gamme offrira encore plus d’options à ceux qui souhaitent améliorer leur équipement. Nous nous engageons à contribuer à l’essor de la culture gaming en offrant aux joueurs PlayStation et PC un plus large éventail d’options pour enrichir leur expérience. De plus, nous sommes fier de parrainer les compétitions Evolution Championship Series 2022 et 2023, PGL Dota Arlington Major 2022 et Valorant Champions Tour“, a déclaré Yukihiro Kitajima, responsable du département commercial et marketing pour les jeux vidéo chez Sony Group Corporation.

Caractéristiques, prix et dates de sortie des moniteurs INZONE

INZONE M9 (disponible dans le courant de l’été pour 1099 euros)

Moniteur de 27 pouces

Une définition 4K et un contraste élevé

Un Local Dimming (gestion locale du rétroéclairage) sur toute la surface

Couverture de 95% de l’espace colorimétrique DCI-P3

Certification DisplayHDR 600

Taux de rafraîchissement à 144 Hz

Temps de réponse de 1 ms GtG (gris-à-gris) de la dalle IPS pour une réactivité maximale

Compatibilité avec les technologies de taux de rafraîchissement variable comme le Nvidia G-SYNC et le VRR du standard HDMI 2.1

Switch KVM auto (switch auto du hub USB)

INZONE M3 (disponible dans le courant de l’année, prix non communiqué)

Moniteur de 27 pouces

Une définition en Full HD

Couverture de 99% de l’espace colorimétrique sRGB et du support de 1,07 milliard de couleurs

Certification DisplayHDR 400

Taux de rafraîchissement à 240 Hz

Temps de réponse de 1 ms GtG (gris-à-gris) de la dalle IPS pour une réactivité maximale

Compatibilité avec les technologies de taux de rafraîchissement variable comme le Nvidia G-SYNC et le VRR du standard HDMI 2.1

Switch KVM auto (switch auto du hub USB)

Les moniteur INZONE M9 et INZONE M3 proposent le calibrage automatique du HDR avec la PS5 pour reconnaître automatiquement l’écran et optimiser les réglages HDR lors de l’installation. De plus, les moniteurs passeront automatiquement en mode Cinéma lors de la diffusion de films et en mode Jeu lors du lancement d’un jeu.

Caractéristiques, prix et dates de sortie des casques INZONE

INZONE H9 (disponible en juillet prochain pour 300 euros)

Casque de jeu sans fil à réduction de bruit

Une technologie avancée pour une acoustique optimisée

Microphone sur perche souple basculant vers le haut avec fonction muet

32 heures de durée de vie de batterie et charge rapide en dix minutes offrant jusqu’à une heure de temps de jeu

Son Spatial 360°

Technologie avancée optimisant l’acoustique

Mode Bruit Ambiant (plusieurs microphones de réduction du bruit et technologie de double capteur de bruit)

INZONE H7 (disponible en juillet prochain pour 230 euros)

Casque de jeu sans fil

Une technologie avancée pour une acoustique optimisée

Microphone sur perche souple basculant vers le haut avec fonction muet

Quarante heures de durée de vie de batterie et charge rapide en dix minutes offrant jusqu’a une heure de temps de jeu

Son Spatial 360°

Technologie avancée optimisant l’acoustique

INZONE H3 (disponible en juillet prochain pour 100 euros)

Casque de jeu filaire

Une technologie avancée pour une acoustique optimisée

Microphone sur perche souple basculant vers le haut avec fonction muet

Son Spatial 360°

Technologie avancée optimisant l’acoustique

Les casques INZONE H9 et INZONE H7 disposent d’indications sur l’écran qui permettent aux joueurs de modifier facilement les réglages de leur casque et de les voir à l’écran dans le Centre de contrôle de la PS5. Ils proposent également un bouton balance jeu et voix, permettant de modifier l’équilibre entre les sons du jeu et le chat vocal ainsi que de nombreuses fonctions comme la possibilité d’utiliser la technologie Tempest 3D AudioTech pour profiter de sons immersifs avec une meilleure sensation spatiale.