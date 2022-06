Internet Explorer a désormais sa propre pierre tombale

Une pierre tombale pour Internet Explorer, le bien bel hommage d'un développeur à un logiciel emblématique.

L’histoire de l’informatique est faite de nombreux éléments plus ou moins cultes. Des machines, évidemment, mais aussi des algorithmes, des concepts et, évidemment, des logiciels. Parmi ces derniers, comment ne pas citer Internet Explorer, qui a régné sur le web pendant de très longues années. Aujourd’hui, Microsoft a abandonné ce logiciel emblématique. Et quelqu’un a décidé que cela valait bien qu’il ait sa propre pierre tombale.

Une pierre tombale pour Internet Explorer

Lorsque Microsoft a officiellement mis fin au support d’Internet Explorer il y a quelques jours, le 15 juin 2022 pour être exact, quelqu’un a décidé de marquer l’occasion non sans humour. Selon Reuters, le développeur logiciel Jung Ki-young a dépensé 430 000 wons sud-coréens, environ 318 €, pour faire réaliser une pierre tombale pour le navigateur et immortaliser ainsi la longue et prolifique vie du navigateur de la firme de Redmond. Cette pierre, située sur le toit du café de son frère, dans la ville de Gyeongju, reprend le logo que tout le monde connaît avec, pour épitaphe, en anglais, “He was a good tool to download other browsers.” (“C’était un bon outil pour télécharger d’autres navigateurs.”)

Le bien bel hommage d’un développeur à un logiciel emblématique

Jung Ki-young déclarait à Reuters avoir voulu faire réaliser cette pierre tombale pour rendre hommage à un logiciel qui a défini toute sa carrière. Même si des navigateurs comme Chrome et Firefox sont arrivés pour remplacer Internet Explorer en importance comme en popularité, de nombreux clients de Jung Ki-young ne cessaient de lui demander d’assurer la compatibilité avec le très vieillissant Internet Explorer. “C’était vraiment casse-pieds, mais je dirais qu’il s’agissait d’une relation d’amour-haine parce que Internet Explorer a dominé une ère entière à son époque”, expliquait-il.

Aussi drôle que puisse être cette pierre tombale, elle est cependant quelque peu prématurée. Microsoft a toujours l’intention de prendre en charge Internet Explorer, dans une certaine mesure. Par exemple, le Mode IE de Edge restera opérationnel jusqu’en 2029, au minimum. De plus, certaines régions du globe, y compris des pays comme le Japon, continuent d’utiliser ce navigateur web dans leurs administrations et certaines entreprises.