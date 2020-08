Internet Explorer 11 ne sera plus supporté après août 2021

Internet Explorer a toujours, ou presque, été associé à Windows. Le navigateur a vécu de très longues années mais il s'apprête aujourd'hui à disparaître définitivement. Internet Explorer 11 ne sera bientôt plus supporté.

Lorsque Microsoft lançait Windows 10, la firme de Redmond en profitait pour introduire un tout nouveau navigateur web Edge, pour remplacer Internet Explorer. Pour celles et ceux qui utiliseraient encore ce dernier, quelle que soit la raison, sachez que le géant américain vient d’annoncer que le support de Internet Explorer 11 prendrait fin en août 2021.

La fin du support de Internet Explorer 11 est actée

Précisons tout d’abord une chose importante : Microsoft ne supprimera pas Internet Explorer de Windows mais le support prendre fin. Autrement dit, selon les propres mots de l’entreprise, “cela signifie que après la date évoquée, les clients auront une expérience dégradée ou ne pourront plus se connecter aux applications et services Microsoft 365 sur IE 11. Pour ces expériences dégradées, les nouvelles fonctionnalités de Microsoft 365 ne seront pas disponibles, ou certaines fonctionnalités cesseront de fonctionner lorsque l’accès à l’application ou au service se fait via IE 11.”

Cela signifie que les utilisateurs pourront toujours utiliser le navigateur pour naviguer sur le web mais l’intégration avec les services Microsoft 365 pourrait être mise à mal. Et les utilisateurs n’auront plus droit à la moindre mise à jour sur ce sujet.

Ce sera pour le mois d’août 2021

Internet Explorer a toujours été l’un des grands fondamentaux depuis les débuts de l’Internet. Et ce malgré sa très mauvaise réputation avec les années. D’où la décision de Microsoft de lancer Edge. La firme de Redmond a aussi procédé à un certains nombres de modifications dans Edge, notamment en se reposant désormais une la plate-forme Chromium. Ainsi, le cœur du navigateur est aujourd’hui le même que celui de Google Chrome. Le navigateur proposant en sus les propres outils et fonctionnalités de Microsoft.