Intel voudrait aider Apple à fabriquer ses puces Apple Silicon

Intel est l'un des grands noms de l'électronique, et plus précisément de la fabrication de puces. Cela étant dit, la récente séparation engagée par Apple place l'entreprise dans une position assez délicate.

L’industrie de l’électronique compte quelques grands noms incontournables. Parmi ceux-ci, il y a bien évidemment Intel, premier fabricant mondial de semi-conducteurs selon le chiffre d’affaires. Toujours est-il que sa situation a perdu assez récemment de sa superbe lorsqu’Apple a initié ses projets pour concevoir et produire ses puces lui-même. Intel doit réagir dès maintenant.

Intel voudrait produire des puces Apple Silicon

Certains d’entre vous ont peut-être appris qu’Intel a lancé il y a quelques jours une campagne marketing visant à mettre à mal la puce Apple M1 par rapport aux PC équipés de processeurs Intel. Ce qui n’a rien de très surprenant, Intel ayant de quoi se sentir assez mal suite à la fin de la collaboration initiée par Apple en ce qui concerne justement les puces de ses machines.

Dans le cadre de son futur plan “Intel Foundry Services”

Toujours est-il que, et pour le coup, c’est une surprise, il semblerait qu’Intel espère pouvoir retravailler très rapidement avec la firme de Cupertino. En effet, durant un Intel Unleashed, le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, partageait certaines ides pour le futur de l’entreprise, et parmi ceux-ci, les “Intel Foundry Services”. Il s’agirait là qu’Intel fabrique des processeurs et autres puces pour d’autres entreprises, ce que fait depuis longtemps TSMC, par exemple.

Le PDG expliquait ensuite que l’un des projets serait d’avoir ainsi Apple comme client. Le fondeur américain pourrait donc aider Apple à fabriquer ses puces Apple Silicon pour de futurs Mac. Pour l’heure, Apple ne se repose que sur TSMC, ou presque, pour ses besoins de fabrication, et ce alors qu’elle a besoin de toute la gamme A, pour ses iPhone et iPad, et de la série M, pour les Mac.

Apple a pour habitude de faire appel à différents fournisseurs pour éviter les couacs dans la chaîne d’approvisionnement, il ne serait donc pas surprenant d’apprendre que la firme de Cupertino se cherche des fabricants supplémentaires. Intel serait-il de la partie ? L’avenir nous le dira.