Intel utilise le machine learning pour des graphismes photoréalistes dans GTA

Intel utilise le machine learning pour obtenir des graphismes photoréalistes dans le jeu vidéo GTA. Et le résultat est à couper le souffle. On s'y croirait !

Pour proposer une immersion digne de ce nom dans les jeux vidéo, ceux-ci doivent notamment offrir des graphismes de haute volée. Cela demande de nombreuses technologies différentes, une puissance de calcul élevée, une grande quantité de mémoire disponible, et pourquoi pas de l’intelligence artificielle. Intel utilise par exemple le machine learning pour obtenir des graphismes photoréalistes dans GTA 5.

Des chercheurs d’Intel utilisent le machine learning

Les graphismes de GTA 5 sont déjà tout à fait décents. Considérant l’âge du jeu, c’est une prouesse impressionnante. Mais personne ne pourrait dire qu’ils sont photoréalistes. Ce qui n’est pas non plus une mauvaise chose. Cela étant dit, vous êtes-vous déjà demandé à quoi pourrait justement ressembler un jeu comme GTA avec des graphismes photoréalistes ? Voici la réponse.

pour obtenir des graphismes photoréalistes dans GTA 5

Des chercheurs de Intel Labs ont décidé de se lancer dans cette grande aventure en appliquant des techniques de machine learning à des rendus de jeux vidéo console, comme GTA, pour les rendre photoréalistes. Les résultats de cette expérience peuvent être visualisés dans la vidéo ci-dessous et il faut reconnaître que c’est époustouflant. On se croirait vraiment plongé(e) dans les rues de la ville.

En vérité, si l’on ne nous dit pas que les graphismes ont été améliorés par du machine learning, on pourrait facilement croire qu’il s’agit là de vidéos prises dans la vraie vie. Les voitures, en particulier, paraissent très réalistes, les routes aussi, tout comme la végétation. Ceci a été rendu possible grâce à l’utilisation des jeux de données que les chercheurs ont donné à leur réseau de neurones, lui permettant de générer des images basées sur des captures bien réelles via celles générées par les consoles.

Il faudra certainement des machines extrêmement puissantes pour pouvoir calculer ce genre de graphismes à l’avenir mais les travaux de ces chercheurs laissent penser que le logiciel seul pourrait jouer un grand rôle dans la génération de graphismes de si grande qualité. Les jeux vidéo du futur seront très probablement des plus immersifs.