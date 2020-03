Intel travaille sur une puce capable de sentir comme les humains

Si la robotique fait des progrès constants, et impressionnants, jour après jour, il manque encore à nos robots d'acquérir de vrais sens. Parmi ceux-ci, l'odorat est l'un des plus difficiles à appréhender. Intel travaille sur une puce très prometteuse.

On ne compte aujourd’hui plus les projets visant à créer des réseaux de neurones artificiels, pour réaliser des tâches très diverses de manière relativement intelligente. Aujourd’hui, l’on apprend que le géant américain Intel travaille sur un projet très intéressant, et très ambitieux aussi : celui d’offrir le sens de l’odorat aux machines. Et ce à la manière des humains. Explication et présentation du projet.

Cette puce est capable de sentir les choses presque comme les humains

Le fondeur Intel travaille actuellement sur une puce informatique qui serait en mesure de sentir les choses de la même manière que le fait un humain. Intel pense être parvenu à mettre au point un algorithme permettant de reproduire l’activité cérébrale humaine lorsque ce dernier sent quelque chose. La puce utilise cet algorithme pour détecter l’odeur. Pour l’heure, cependant, la puce sera limitée à certains types d’odeurs. Et c’est tout à fait logique dans la mesure où il est encore impossible de fabriquer une machine capable de vraiment sentir comme un humain, en découvrant les différentes composantes, en “apprenant” les odeurs.

grâce à un algorithme reproduisant l’activité cérébrale humaine liée à l’odorat

Ci-dessous, la vidéo officielle qui vient expliquer les principes de base de cette puce. Nabil Imam est l’un des principaux chercheurs de ce projet, il travaille au sein du neuromorphic computing group de Intel Labs à l’Université Cornell. La puce, qui en est encore à un stade expérimental, est actuellement baptisée Intel Loihi neuromorphic test chip. Lorsque l’on demande à Nabil Imam dans quelles situations cette puce pourrait être utile, le scientifique pense à un nez électronique qui pourrait servir à la détection intelligente de certaines odeurs bien précises et vous avertir le cas échéant. La marge de progression et d’amélioration est encore importante et les futurs robots auraient beaucoup à gagner avec une telle puce. À suivre !