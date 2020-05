Intel s’apprêterait à racheter le spécialiste de la mobilité urbaine Moovit

Si l'on connait évidemment Intel pour ses processeurs, le fondeur américain cherche à être présent sur d'autres secteurs clef de ces prochaines années, et plus particulièrement celui de la conduite autonome. Voici une acquisition qui pourrait aider.

Intel n’a jamais caché son ambition de se positionner durablement sur le marché de la conduite autonome. Et pour ce faire, le géant américain pourrait obtenir l’aide d’un développeur d’application très connu sur ce segment. En effet, selon Calcalist, The Marker et TechCrunch, le fondeur serait très proche de finaliser l’acquisition du spécialiste de la mobilité urbaine Moovit pour un contrat qui avoisinerait le milliard de dollars.

Intel s’apprêterait à racheter le spécialiste de la mobilité Moovit

Si ce rachat devait être conclu, Moovit rejoindrait le hub israélien dédié à la conduite autonomie, un pôle actuellement dirigé par Mobileye, et aiderait très clairement à faire progresser la stratégie globale d’Intel autour de la conduite autonome. Moovit a déclaré à TechCrunch n’avoir aucun commentaire à faire “pour le moment”. Les négociations concernant cet accord seraient suffisamment avancées pour que l’acquisition soit officialisée dans les prochains jours.

pour renforcer ses compétences en matière de conduite autonome

Il est très facile de comprendre pourquoi Intel pourrait être intéressé par Moovit. Et la raison n’est pas purement financière. La startup utilise un savant mélange d’intelligence artificielle et d’analyse de données pour suivre le trafic routier en temps réel et proposer des trajets optimisés à environ 800 millions d’utilisateurs. Cette technologie pourrait être très intéressante pour les robotaxis et autres véhicules sans conducteurs qui ont besoin de connaitre le trafic pour choisir les trajets les plus rapides. Si votre véhicule devait parvenir à éviter tel embouteillage ou tel chantier et vous permettra d’arriver à l’heure, vous sauriez qui remercier. Pour l’heure, cette acquisition n’a rien d’officiel mais l’officialisation pourrait survenir dans les jours/semaines à venir.