Intel hacké : 20 Go de code source et autres informations confidentielles dans la nature

Nul n'est à l'abri d'un piratage aujourd'hui. Particuliers ou professionnels, très petites entreprises ou groupes multinationaux. Aujourd'hui, c'est Intel qui en fait les frais. Pas moins de 20 Go d'informations confidentielles se retrouvent dans la nature.

Cette année n’est décidément pas une bonne année pour Intel. Le géant américain s’est fait pirater récemment et environ 20 Go d’informations confidentielles diverses ont été volées. Et rapidement publiées sur le web. L’information a été révélée par un ingénieur logiciel du nom de Till Kottmann, un hacker anonyme lui avait envoyé les fichiers en question.

20 Go de données confidentielles Intel dans la nature

Aujourd’hui, la fuite vient d’être confirmée par ZDNet qui a pu vérifier l’authenticité des données grâce à l’aide de chercheurs en sécurité. Les fichiers qui ont été dérobés contiendraient de nombreuses propriétés intellectuelles de Intel, notamment concernant des designs internes de diverses puces, parmi lesquelles des spécifications techniques, des guides produit et autres manuels pour des produits Intel datant jusqu’à 2016.

La bonne nouvelle, c’est que ce piratage n’affecte aucunement les employés ou les clients d’Intel. L’objectif de l’attaque aurait donc davantage été de voler des dossiers appartenant à Intel plutôt que des données utilisateur. cela étant dit, la bonne nouvelle, c’est que le code source du BIOS a fuité aussi. Des hackers pourraient s’en servir pour trouver de nouveaux moyens d’affecter les produits Intel, actuels comme ceux à venir.

Aucune information personnelle, uniquement des propriétés intellectuelles

Intel a publié un communiqué réfutant le piratage mais évoquant le partage non autorisé de certaines données. “Nous menons actuellement notre enquête. Les informations semblent provenir du Intel Resource and Design Center, lequel héberge les données à destination de nos clients, partenaires et autres tierces parties qui ont un accès déclaré. Nous pensons qu’un individu ayant accès a téléchargé et partagé ces données.” À suivre !